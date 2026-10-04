Flávio Bolsonaro votou na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Flávio Bolsonaro votou na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila IsabelReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/10/2026 09:18

O candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) , votou, na manhã deste domingo (4), na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Durante o seu discurso, desejou que os brasileiros saiam de casa com tranquilidade para mudar o governo do país.

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"Eu estou muito feliz com a campanha limpa que nós fizemos. Espero que os brasileiros e brasileiras possam sair de casa e mudar o país para melhor. Espero que ponham fim a essa era do atraso. O Brasil não aguenta mais quatro anos disso [fazendo referência ao candidato à reeleição Lula (PT)]. Estou mais que preparado para presidir esse país e devolver o direito à família brasileira de voltarem a sonhar. Espero que Deus abençoe a todos, que toque o coração e mente de todos para fazerem a coisa certa", destacou.

Bolsonaro destacou que, em pesquisas internas de sua equipe, ele lidera a disputa à presidência, podendo vencer ainda no primeiro turno.

"As notas técnicas mostram a tendência de um voto inteligente, de um voto de revolta, pessoas que votariam em outros candidatos que são contra Lula já votando em Flávio Bolsonaro. Espero que seja suficiente para já dar a nossa vitória no primeiro turno", contou.

O candidato valorizou a liberdade das pessoas se manifestarem da forma que quiserem. "O Brasil precisa de mudança, não aguenta mais tanto sofrimento, tantos impostos altos, tantas mulheres mortas e perseguição política. Eu quero libertar o povo brasileiro", disse.

Em pesquisa divulgada na última sexta-feira (2) pelo Datafolha, Bolsonaro lidera disputa pela presidência no Rio de Janeiro. O candidato tem 45% das intenções de voto no estado, contra 38% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A diferença entre os dois é de sete pontos percentuais.

Na pesquisa anterior, realizada em 25 de setembro, Flávio tinha 44% das intenções de voto, enquanto Lula aparecia com 38%. Com isso, o senador oscilou um ponto percentual para cima, enquanto o percentual do presidente permaneceu estável.

O escritor Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) aparecem na sequência, com 3% cada. Ronaldo Caiado (PSD) tem 2%. Samara (UP) e Romeu Zema (Novo) registram 1% cada. O veterinário Wilson Grassi (Democrata) aparece com 0%.

Apoio de aliados

Enquanto votava em Vila Isabel, Flávio recebeu apoio de aliados políticos e eleitores. Rogéria Bolsonaro, mãe do candidato, esteve presente no local de votação. Ela é candidata a deputada federal pelo PL.

Quem também compareceu à escola foi Douglas Ruas (PL), que concorre ao cargo de governador. Ele foi ao colégio em apoio a Bolsonaro. O candidato votará no Instituto Cultural Amendoeira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.