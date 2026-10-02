Lula e Flávio Bolsonaro, os principais candidatos a eleição presidencial - Reprodução

Lula e Flávio Bolsonaro, os principais candidatos a eleição presidencialReprodução

Publicado 02/10/2026 19:53

Na pesquisa anterior, realizada em 25 de setembro, Flávio Bolsonaro tinha 44% das intenções de voto, enquanto Lula aparecia com 38%. Com isso, o senador oscilou um ponto percentual para cima, enquanto o percentual do presidente permaneceu estável.

O escritor Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) aparecem na sequência, com 3% cada. Ronaldo Caiado (PSD) tem 2%. Samara (UP) e Romeu Zema (Novo) registram 1% cada. O veterinário Wilson Grassi (Democrata) aparece com 0%.

Entre os entrevistados, 4% afirmaram que pretendem votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Outros 2% não souberam responder ou estão indecisos.

O levantamento também testou um eventual segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula. Nesse cenário, o senador mantém a liderança e aparece com 51% das intenções de voto, enquanto o presidente tem 42%. Os percentuais são os mesmos registrados na pesquisa anterior, divulgada em 25 de setembro.

O cenário do Rio faz parte de uma série de levantamentos realizados pelo Datafolha em cinco locais: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Distrito Federal. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados com os maiores números de eleitores aptos a votar.

Em São Paulo, Flávio Bolsonaro aparece com 39% e Lula tem 38%, configurando empate técnico. Na pesquisa anterior, o senador tinha 38% e o presidente, 33%. Em Minas Gerais, Lula lidera com 42%, contra 36% de Flávio. O petista tinha 39% no levantamento anterior, enquanto o senador registrava 37%.

Em Pernambuco, Lula mantém ampla vantagem, com 61% das intenções de voto, contra 25% de Flávio Bolsonaro. No Distrito Federal, o senador aparece com 44%, enquanto o presidente tem 35%.

No segundo turno, além da vantagem no Rio, Flávio também aparece à frente no Distrito Federal, com 51% contra 39%. Em São Paulo, os dois têm 48% e 45%, respectivamente, cenário de empate técnico. Em Minas Gerais, Lula registra 48%, contra 44% de Flávio. Em Pernambuco, o petista tem 65%, enquanto o senador soma 29%.

A pesquisa no Rio de Janeiro foi contratada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número RJ-02070/2026.