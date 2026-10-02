Eleitores devem escolher até seis candidatos nas urnas do 1º turno das Eleições 2026 - Reprodução

Eleitores devem escolher até seis candidatos nas urnas do 1º turno das Eleições 2026Reprodução

Publicado 02/10/2026 16:08 | Atualizado 02/10/2026 18:36

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) realiza neste sábado (3) uma série de procedimentos de auditoria e logística. As ações incluem o sorteio das urnas que serão submetidas a testes de segurança, o transporte dos equipamentos para os locais de votação e a emissão da chamada "zerésima" do sistema de totalização.

Pela manhã, o órgão realizará uma audiência pública para definir as 43 seções eleitorais cujas urnas eletrônicas passarão pelos mecanismos de auditoria previstos pela Justiça Eleitoral. Do total, 33 equipamentos serão submetidos ao Teste de Integridade e outros 10 ao Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais.



Segundo o tribunal, os procedimentos têm o objetivo de demonstrar a confiabilidade do sistema eletrônico de votação e permitir que representantes de partidos políticos, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e demais entidades fiscalizadoras acompanhem as verificações.

O Teste de Integridade consiste na simulação de uma eleição paralela. Em ambiente controlado, votos previamente registrados em cédulas são digitados nas urnas durante o mesmo período em que ocorre a votação oficial. Ao fim do processo, os resultados são comparados para verificar se os equipamentos registraram corretamente cada voto.



Já o Teste de Integridade com Biometria utiliza dados biométricos de eleitores voluntários para habilitar as urnas durante a auditoria. O procedimento segue a mesma lógica de conferência dos votos registrados.



O Teste de Autenticidade, por sua vez, é realizado nas próprias seções eleitorais antes da abertura da votação. A auditoria verifica se os sistemas instalados nas urnas correspondem aos programas oficiais desenvolvidos e homologados pela Justiça Eleitoral, além de confirmar a integridade dos arquivos por meio da conferência de assinaturas digitais e resumos criptográficos.



Também neste sábado, o TRE-RJ dará início à distribuição das urnas para os locais de votação. Somente o polo localizado no Jardim Botânico enviará 1.549 equipamentos para diferentes seções eleitorais da capital.



À tarde, o tribunal promoverá a cerimônia pública de emissão da zerésima do Sistema de Gerenciamento da Totalização (Sistot). O procedimento serve para comprovar que não há qualquer voto registrado no banco de dados responsável pela recepção e processamento dos resultados antes da abertura oficial da votação.





Mais de 42 mil urnas preparadas

O processo de preparação das urnas começou em setembro e envolveu cerca de 42 mil equipamentos, entre urnas de votação e de contingência.



Durante esse período, foram realizadas a geração das mídias eletrônicas, a carga dos sistemas, testes operacionais e a lacração dos equipamentos. Os lacres utilizados são produzidos pela Casa da Moeda e possuem mecanismos que permitem identificar qualquer tentativa de violação.



De acordo com o TRE-RJ, as urnas eletrônicas permanecem sem conexão com redes externas durante todas as etapas do processo eleitoral, desde a preparação até a votação e a apuração dos resultados.



O primeiro turno das eleições acontece neste domingo (4), quando milhões de eleitores fluminenses irão às urnas para escolher presidente da República, governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais.