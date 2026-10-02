Eleitores devem escolher até seis candidatos nas urnas do 1º turno das Eleições 2026Reprodução
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Segundo o tribunal, os procedimentos têm o objetivo de demonstrar a confiabilidade do sistema eletrônico de votação e permitir que representantes de partidos políticos, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e demais entidades fiscalizadoras acompanhem as verificações.
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Já o Teste de Integridade com Biometria utiliza dados biométricos de eleitores voluntários para habilitar as urnas durante a auditoria. O procedimento segue a mesma lógica de conferência dos votos registrados.
O Teste de Autenticidade, por sua vez, é realizado nas próprias seções eleitorais antes da abertura da votação. A auditoria verifica se os sistemas instalados nas urnas correspondem aos programas oficiais desenvolvidos e homologados pela Justiça Eleitoral, além de confirmar a integridade dos arquivos por meio da conferência de assinaturas digitais e resumos criptográficos.
Também neste sábado, o TRE-RJ dará início à distribuição das urnas para os locais de votação. Somente o polo localizado no Jardim Botânico enviará 1.549 equipamentos para diferentes seções eleitorais da capital.
À tarde, o tribunal promoverá a cerimônia pública de emissão da zerésima do Sistema de Gerenciamento da Totalização (Sistot). O procedimento serve para comprovar que não há qualquer voto registrado no banco de dados responsável pela recepção e processamento dos resultados antes da abertura oficial da votação.
Mais de 42 mil urnas preparadas
Durante esse período, foram realizadas a geração das mídias eletrônicas, a carga dos sistemas, testes operacionais e a lacração dos equipamentos. Os lacres utilizados são produzidos pela Casa da Moeda e possuem mecanismos que permitem identificar qualquer tentativa de violação.
De acordo com o TRE-RJ, as urnas eletrônicas permanecem sem conexão com redes externas durante todas as etapas do processo eleitoral, desde a preparação até a votação e a apuração dos resultados.
O primeiro turno das eleições acontece neste domingo (4), quando milhões de eleitores fluminenses irão às urnas para escolher presidente da República, governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais.
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