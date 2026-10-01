Augusto Cury, Ronaldo Caiado e Romeu Zema - Carlos Elias Júnior/Agência O DIA

Augusto Cury, Ronaldo Caiado e Romeu ZemaCarlos Elias Júnior/Agência O DIA

Publicado 01/10/2026 21:52

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A emissora decidiu cancelar o debate após a confirmação de que Lula e Flávio não participariam do encontro. A decisão ocorreu horas depois de o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizar a participação de Renan Santos (Missão) no programa. Antes disso, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já havia determinado alterações nas regras previstas para o debate.



O primeiro a falar foi o candidato Romeu Zema (Novo). O ex-governador de Minas Gerais afirmou que o episódio demonstra uma interferência do Judiciário no processo político.



"Estamos assistindo o Judiciário fazer política no Brasil. Nada contra a participação de qualquer candidato, mas sempre tivemos regras para serem obedecidas. Faltando poucos minutos, uma decisão judicial sem pé nem cabeça muda tudo e um outro desiste. Estamos vendo a Justiça a serviço do Lula", declarou.



Zema rebateu especulações sobre uma eventual retirada de sua candidatura. "Vou completar 62 anos e nunca desisti de nada da minha vida no meio do caminho. Um time que está em campo aos 45 do segundo tempo vai desistir? Em hora nenhuma desistimos da campanha. Levarei a campanha até o final", acrescentou.



Outro que fez duras críticas foi o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD). O candidato classificou o cancelamento como um ataque ao processo democrático e afirmou que decisões judiciais influenciaram diretamente o cenário eleitoral.



"Acho que é um atentado à democracia brasileira, destruíram o processo eleitoral no país. Desde o primeiro momento, o Lula fez questão de não comparecer e buscar uma linha paralela para tentar esvaziar. A partir daí, tivemos as decisões do TSE e do STF", disse.



Caiado também elevou o tom contra integrantes do Judiciário. "Eles desejam chegar ao ponto da ditadura da toga. Querem decidir entre eles quem vai ser o presidente da República. Os responsáveis pelos poderes constituídos estão destruindo, levando esses poderes à ruína perante a sociedade brasileira", afirmou.



O escritor Augusto Cury (Avante) também demonstrou insatisfação com o cancelamento e direcionou críticas tanto ao Judiciário quanto aos dois líderes da corrida presidencial.



"Será que estamos precisando de psiquiatra nesse teatro da política? Essa insegurança jurídica precisa terminar. O STF tem que ser discreto. Ninguém sabe nomes da Suprema Corte americana, mas, no Brasil, sabemos todos. O STF ganhou protagonismo inaceitável", declarou.



Segundo Cury, sua candidatura enfrenta dificuldades para alcançar maior visibilidade. "Já calaram minha voz pelo algoritmo. Foi cruel. Apenas 40% das pessoas sabem que eu sou candidato. Isso é atentado à democracia", afirmou.



O candidato ainda dirigiu críticas diretamente a Lula e Flávio Bolsonaro. "Vocês se acovardaram. Vocês amam muito mais o cargo do que amam a sociedade brasileira. São duas famílias querendo sequestrar o Brasil. Querem calar a verdadeira terceira via", disse.

Flávio Bolsonaro culpa o STF



Já o candidato Flávio Bolsonaro (PL), que também desistiu de participar do encontro, se pronunciou por meio de uma transmissão ao vivo nas redes sociais. O candidato atribuiu o cancelamento do debate às decisões judiciais que antecederam o evento e criticou a atuação do Judiciário.



“Em protesto indignado à censura e à interferência do Judiciário que levou a Globo a cancelar o debate. Nunca tinha visto uma interferência tão descarada, que desrespeitou milhões de brasileiros que esperavam ver um debate”, afirmou.



Segundo o candidato, ele já se preparava para seguir em direção aos estúdios da emissora quando tomou conhecimento das decisões. Entretanto, às 19h24, Flávio Bolsonaro anunciou na rede social X que não iria à sabatina.



"Eu estava pronto para ir à Globo para fazer um debate saudável. Antes daquele que seria o principal momento da campanha, onde milhões de pessoas assistiriam ao confronto de ideias, decisões instauraram a censura do debate", declarou.



Ele também criticou a determinação que impedia candidatos presentes de direcionarem perguntas ao presidente, caso ele não comparecesse ao encontro. "A proibição de mostrar o púlpito do Lula e, pior do que isso, a determinação de que os candidatos presentes não poderiam fazer perguntas ao Lula representam a maior censura dos últimos tempos", disse.



Renan Santos critica

