Benedita da Silva (PT), Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL) estão na liderança para o Senado no RioReprodução
Na sequência, aparecem a vereadora Mônica Benício (PSOL), com 7%, e o deputado Marcelo Crivella (Republicanos), com 5%. O ex-prefeito de Belford Roxo Waguinho (Republicanos) e Marcos Dias (Podemos) têm 2% das intenções de voto cada.
Entre os entrevistados, 15% disseram que pretendem votar em branco ou nulo, enquanto 12% afirmaram estar indecisos.
A pesquisa Datafolha, registrada no TSE sob o número RJ-02070/2026, ouviu 1.204 eleitores de segunda-feira (28) a esta quinta-feira (1º). A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Debate promovido por O DIA e OAB-RJ reuniu candidatos
O que faz um senador?
Embora cada estado tenha três representantes no Senado, as cadeiras não são renovadas de uma só vez. Os senadores têm mandato de oito anos, e nas eleições gerais, que ocorrem a cada quatro anos, a Casa é renovada de forma alternada — ou seja, um terço dos cargos estava em disputa em 2022, e dois terços entrarão em disputa neste ano.
No total, 54 das 81 cadeiras do Senado serão renovadas em outubro, o equivalente a dois terços da Casa. A eleição é feita pelo sistema majoritário simples — em cada estado, os dois candidatos que receberem mais votos serão eleitos.
Conforme determina a legislação, o eleitor não pode votar duas vezes no mesmo candidato. Caso escolha o mesmo nome para as duas vagas, o segundo voto será considerado nulo.
Função deste cargo
Apesar dessas funções em comum, a Constituição Federal estabelece algumas atribuições que são exclusivas do Senado. Uma das principais funções exclusivas da Casa é processar e julgar determinadas autoridades por crimes de responsabilidade. Entre elas estão o presidente e o vice-presidente da República, além de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o procurador-geral da República e o advogado-geral da União. No caso do presidente e do vice, o processo precisa ser autorizado previamente pela Câmara dos Deputados.
O Senado também participa da escolha ocupantes de cargos importantes. Cabe aos parlamentares da Casa, por exemplo, aprovar previamente as indicações para ministros do STF e para a presidência e a diretoria do Banco Central, entre outras cargos previstos na Constituição.
Outra atribuição exclusiva está relacionada às finanças públicas. O Senado estabelece limites e condições para operações de crédito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Também fixa limites para a dívida pública desses entes federativos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.