Eleitores vão às urnas nas Eleições 2026 - Divulgação SISP

Eleitores vão às urnas nas Eleições 2026Divulgação SISP

Publicado 01/10/2026 16:23





As manifestações relacionadas às eleições serão recebidas por técnicos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), segundo a Secretaria. A ferramenta busca facilitar o encaminhamento de informações à Justiça Eleitoral e ampliar a integração com a área de segurança pública.

Saiba como registrar denúncias de possíveis irregularidades eleitorais pelo celular durante as eleições. O aplicativo SISP Cidadão, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, permite que o cidadão envie relatos, fotos, vídeos, links e a localização do fato diretamente pela plataforma.As manifestações relacionadas às eleições serão recebidas por técnicos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), segundo a Secretaria. A ferramenta busca facilitar o encaminhamento de informações à Justiça Eleitoral e ampliar a integração com a área de segurança pública.

Saiba como fazer o registro







Fotos e vídeos podem ser anexados à manifestação, assim como arquivos armazenados na galeria do celular ou links relacionados ao caso. Ao finalizar o procedimento, a plataforma gera um número de protocolo.



O aplicativo também oferece a opção de denúncia anônima. Para acessar serviços que exigem identificação, o cidadão deve utilizar a

O usuário pode escrever a denúncia ou utilizar o microfone do celular para fazer o relato por voz. Antes do envio, é possível revisar o conteúdo e acrescentar informações sobre o endereço, uma praça ou outro ponto de referência. A localização atual do aparelho também pode ser utilizada.Fotos e vídeos podem ser anexados à manifestação, assim como arquivos armazenados na galeria do celular ou links relacionados ao caso. Ao finalizar o procedimento, a plataforma gera um número de protocolo.O aplicativo também oferece a opção de denúncia anônima. Para acessar serviços que exigem identificação, o cidadão deve utilizar a conta Gov.br.

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Aplicativo reúne outros serviços



Além do registro de denúncias, o SISP Cidadão reúne serviços de segurança pública, como consulta de veículos e acesso aos números de emergência 190, 192, 193 e 180.



Desenvolvido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, o aplicativo está disponível gratuitamente para celulares Android e iOS.

Transporte público nas eleições





A medida foi estabelecida pelo Decreto Rio nº 58.518, publicado no Diário Oficial em 17 de agosto, e contempla os serviços municipais de transporte coletivo, como ônibus, BRT, VLT, cabritinhos e vans. Os passageiros poderão utilizar gratuitamente o transporte público municipal do Rio de Janeiro no próximo domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições de 2026. A gratuidade será válida das 6h às 20h e também deverá ser aplicada em 25 de outubro, caso haja segundo turno.A medida foi estabelecida pelo Decreto Rio nº 58.518, publicado no Diário Oficial em 17 de agosto, e contempla os serviços municipais de transporte coletivo, como ônibus, BRT, VLT, cabritinhos e vans.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral