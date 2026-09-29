Domingo (4) de eleição terá transporte gratuito - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Domingo (4) de eleição terá transporte gratuito Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 29/09/2026 16:28 | Atualizado 29/09/2026 16:36





A medida foi estabelecida pelo Decreto Rio nº 58.518, publicado no Diário Oficial em 17 de agosto, e contempla os serviços municipais de transporte coletivo, como ônibus, BRT, VLT, cabritinhos e vans.



A suspensão da cobrança tem como objetivo facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação durante o período eleitoral.

Os passageiros poderão utilizar gratuitamente o transporte público municipal do Rio de Janeiro no próximo domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições de 2026. A gratuidade será válida das 6h às 20h e também deverá ser aplicada em 25 de outubro, caso haja segundo turno.A medida foi estabelecida pelo Decreto Rio nº 58.518, publicado no Diário Oficial em 17 de agosto, e contempla os serviços municipais de transporte coletivo, como ônibus, BRT, VLT, cabritinhos e vans.A suspensão da cobrança tem como objetivo facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação durante o período eleitoral.

VLT terá intervalo médio de 12 minutos



O VLT Carioca também terá tarifa zero no domingo. Segundo a concessionária, os passageiros poderão utilizar o sistema gratuitamente nos trajetos de ida e volta aos locais de votação. Para atender ao aumento da demanda, os trens circularão com intervalo médio de 12 minutos. A operação regular ocorre das 5h às 23h.



O sistema permite integração com os trens nas estações Central do Brasil e Cristiano Ottoni e com o metrô nas estações Central, Cinelândia e Carioca. Também há conexão com ônibus e BRT no Terminal Gentileza e com as barcas na Praça XV.



O VLT ainda atende áreas próximas à Rodoviária do Rio e ao Aeroporto Santos Dumont. Em caso de segundo turno, marcado para 25 de outubro, a gratuidade também será adotada.



Redes sociais ganham espaço entre jovens durante as eleições







Entre os entrevistados com mais de 60 anos, o percentual é de 21%. A velocidade de circulação dos conteúdos amplia o acesso às notícias, mas também aumenta a possibilidade de compartilhamento de informações falsas. Especialistas destacam, por isso, a importância de verificar a origem e a veracidade das publicações antes de repassá-las.

Além do deslocamento até os locais de votação, o acesso à informação também é um dos pontos de atenção durante o período eleitoral. Pesquisa do DataSenado aponta que 72% das pessoas entre 16 e 29 anos utilizam as redes sociais como principal fonte de informação.Entre os entrevistados com mais de 60 anos, o percentual é de 21%. A velocidade de circulação dos conteúdos amplia o acesso às notícias, mas também aumenta a possibilidade de compartilhamento de informações falsas. Especialistas destacam, por isso, a importância de verificar a origem e a veracidade das publicações antes de repassá-las.

TSE estabelece regras para conteúdos produzidos por inteligência artificial



Para combater a desinformação durante o período eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou regras para o uso de inteligência artificial em propagandas eleitorais. As normas determinam a identificação de conteúdos produzidos ou modificados com a tecnologia e estabelecem restrições para a divulgação desse material próximo à votação.



