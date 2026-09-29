Eleitores em todo território brasileiro não podem ser presos a partir desta terça-feira (29) - Paulo Pinto/Agência Brasil

Eleitores em todo território brasileiro não podem ser presos a partir desta terça-feira (29)Paulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 29/09/2026 15:17 | Atualizado 29/09/2026 15:19

A cinco dias do primeiro turno das Eleições 2026 , nenhum eleitor ou eleitora poderá ser preso ou detido no Rio de Janeiro ou em qualquer outra parte do território nacional. A restrição passa a valer a partir desta terça-feira (29) e segue até 48 horas após o encerramento da votação.

As candidatas e os candidatos que disputam o 1º turno das Eleições 2026, marcado para domingo (4), também não podem ser detidos ou presos desde o dia 19 de setembro, ou seja, 15 dias antes da votação. A medida também vale até 48 horas depois do encerramento do pleito. Ambas as regras estão previstas no Código Eleitoral.



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) explica que o objetivo é proteger os eleitores contra eventuais constrangimentos ilegais ou abusos de autoridade que possam impedir a participação no pleito.



As restrições tanto aos candidatos quanto aos eleitores também se aplicam na disputa do 2º turno (se houver), agendado para 25 de outubro, pelo mesmo intervalo de tempo antes da votação



Exceções na regra



A garantia da imunidade eleitoral, no entanto, não é absoluta. Durante esse período, as prisões poderão ser executadas em situações específicas. A primeira delas ocorre em caso de flagrante delito, quando a pessoa é surpreendida cometendo uma infração penal ou logo após a sua prática.



A segunda condição trata do cumprimento de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, exigindo uma decisão judicial definitiva aplicada a delitos graves previstos na legislação, a exemplo de racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, crimes hediondos e ações de grupos armados.



Além disso, a prisão pode ocorrer por desrespeito a salvo-conduto, quando o eleitor cria embaraço ao livre exercício do direito de voto de outra pessoa, desobedecendo a uma ordem judicial que assegura a liberdade de circulação.



Caso ocorra alguma detenção durante o período, a pessoa presa deverá ser conduzida ao juiz competente para verificar a legalidade da prisão. Se a autoridade judiciária constatar que não se trata de nenhuma das exceções previstas na lei, a prisão deverá ser relaxada.

Prisão por crime eleitoral



As condutas ilegais praticadas no dia da votação, como compra de votos, boca de urna, transporte irregular de eleitores ou promoção de comícios, configuram crime eleitoral em flagrante delito, sujeitando o infrator à prisão imediata.

Membros das mesas receptoras de votos (mesários) e fiscais de partidos políticos ou coligações também possuem imunidade durante o exercício de suas funções, não podendo ser detidos ou presos, salvo no caso de flagrante delito.



