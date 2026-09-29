Comparecimento às urnas pode pode ser utilizado como prova de vida do INSS - Alejandro Zambrana/Secom/TSE

Comparecimento às urnas pode pode ser utilizado como prova de vida do INSSAlejandro Zambrana/Secom/TSE

Publicado 29/09/2026 10:05





A medida regulamenta o acesso a informações constantes dos sistemas informatizados da Justiça Eleitoral e prevê a disponibilização de serviços de conferência e pesquisa a órgãos públicos, observadas a finalidade institucional, a necessidade das informações para a prestação de serviço público ou o desenvolvimento de política pública e as regras de proteção de dados pessoais, conforme a Resolução-TSE nº 23.656/2021.



A utilização das informações obtidas por meio de consulta aos sistemas informatizados da Justiça Eleitoral para fins de prova de vida é de responsabilidade do INSS e está disciplinada na Portaria PRES/INSS nº 1.408, de 2022.



O TSE, porém, esclarece que quem não comparecer à votação não terá o benefício bloqueado. Para estes casos, o INSS continua utilizando o sistema SIRIS, que coleta diversas fontes de dados do governo em busca de outros eventos comprobatórios, como a emissão de documentos, movimentações registradas ou atendimentos realizados.



O segurado só é convocado a regularizar a situação quando não é encontrada nenhuma fonte que confirme a sua vivacidade. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou que beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que forem às urnas nas Eleições 2026 poderão ter esse registro usado para a comprovação de vida. De acordo com o órgão, o comparecimento está entre os eventos considerados válidos pelo INSS para essa finalidade, sem a necessidade de ir ao banco ou a uma agência apenas para realizar a prova de vida.A medida regulamenta o acesso a informações constantes dos sistemas informatizados da Justiça Eleitoral e prevê a disponibilização de serviços de conferência e pesquisa a órgãos públicos, observadas a finalidade institucional, a necessidade das informações para a prestação de serviço público ou o desenvolvimento de política pública e as regras de proteção de dados pessoais, conforme a Resolução-TSE nº 23.656/2021.A utilização das informações obtidas por meio de consulta aos sistemas informatizados da Justiça Eleitoral para fins de prova de vida é de responsabilidade do INSS e está disciplinada na Portaria PRES/INSS nº 1.408, de 2022.O TSE, porém, esclarece que quem não comparecer à votação não terá o benefício bloqueado. Para estes casos, o INSS continua utilizando o sistema SIRIS, que coleta diversas fontes de dados do governo em busca de outros eventos comprobatórios, como a emissão de documentos, movimentações registradas ou atendimentos realizados.O segurado só é convocado a regularizar a situação quando não é encontrada nenhuma fonte que confirme a sua vivacidade.

Contagem regressiva para as Eleições 2026

