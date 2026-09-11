Novas regras do TSE exigem identificação de conteúdos manipuladospor inteligência artificial - Paulo Pinto/Agência Brasil

Novas regras do TSE exigem identificação de conteúdos manipuladospor inteligência artificialPaulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 11/09/2026 05:00 | Atualizado 11/09/2026 06:25

Entre pessoas com mais de 60 anos o índice é de 21%. Especialistas alertam que a rapidez na circulação de conteúdos amplia o acesso às notícias, mas também aumenta os riscos da desinformação. Cresce a importância da checagem de informações.

Para reforçar o combate às fake news, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou novas regras para o uso de Inteligência Artificial em propagandas eleitorais, exigindo identificação de conteúdos manipulados e restringindo sua divulgação próximo ao dia da votação.

Alerj suspende descontos do Credcesta

Alerj aprova medida que suspende cobranças ligadas ao Credcesta - Agência Brasil

Alerj aprova medida que suspende cobranças ligadas ao CredcestaAgência Brasil

A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou, nesta terça-feira (8), o Projeto de Lei 7.726/2026, que suspende os descontos em folha de pagamento de empréstimos consignados contratados por servidores ativos, inativos e pensionistas junto ao Credcesta e modalidades similares do Banco Master. A proposta, de autoria do deputado Luiz Paulo (PSD), segue para sanção do governador e prevê ainda a suspensão de cobranças e a proibição de novos convênios com as instituições.

Polícia Federal parte para cima

Com a volta da cúpula da PF ao comando, ex-secretários de Estado voltaram a ficar preocupados com os desdobramentos da Operação Sem Refino. A Polícia Federal já está com tudo mapeado sobre fraudes na concessão de licenças ambientais para o grupo Refit (antiga Refinaria de Manguinhos), lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e uso da máquina pública para beneficiar os interesses da empresa.

Rio avança contra golpe do falso advogado

A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou, em segunda discussão, o Projeto de Lei 6.560/25, que cria a Política Estadual de Prevenção e Combate ao "Golpe do Falso Advogado". A proposta prevê campanhas educativas, medidas de segurança digital e cooperação entre órgãos públicos para combater fraudes eletrônicas ligadas a processos judiciais. O texto também busca ampliar a proteção de cidadãos e profissionais da advocacia contra golpes praticados por meios digitais.

PICADINHO

No dia 12 de setembro, o Teatro da Ilha recebe “EscolinhaZinha do Professor Raymundo – O Musical”. Os ingressos estão disponíveis pela Ticketmaster.



O Instituto Uevom, em parceria com a Prefeitura do Rio, está com inscrições abertas para projeto na Pavuna que oferece qualificação profissional e apoio psicossocial a jovens.



O INCA abriu inscrições gratuitas para o Curso de Verão em Oncologia 2027. As vagas são destinadas a graduandos das áreas de Ciências Biológicas e da Saúde. O edital e as inscrições estão disponíveis até 20 de setembro.



Colaboração de Isabella Rossino