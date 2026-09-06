Vereador Carlo Caiado acredita que o Plano de Mobilidade da Zona Sudoeste terá efeito eleitoral - Divulgação

Vereador Carlo Caiado acredita que o Plano de Mobilidade da Zona Sudoeste terá efeito eleitoralDivulgação

Publicado 06/09/2026 05:00

O presidente da Câmara de Vereadores do Rio, Carlo Caiado, aposta que a implantação do Plano de Mobilidade da Zona Sudoeste , com intervenções viárias na Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Recreio dos Bandeirantes terão grande efeito eleitoral junto à população. Ele também acredita que os resultados da Guarda Municipal terão impacto na cobrança do eleitor por mais segurança. Desde o início das operações, em março, até o dia 2 de setembro, a Força Municipal já realizou mais de 12 mil abordagens e efetuou 1.186 prisões e conduções relacionadas a crimes como roubo, furto e receptação. No mesmo período, os agentes apreenderam e recuperaram 289 celulares, 232 motocicletas e 16 cordões. Foram apreendidas ainda uma arma de fogo, 18 réplicas de armas de fogo e 70 armas brancas, além do cumprimento de 30 mandados de prisão.

PTB em refundação apoia reeleição de Lula

Desafio do ex-deputado Vivaldo Barbosa é atrair jovens ao PTB. - Divulgação

Desafio do ex-deputado Vivaldo Barbosa é atrair jovens ao PTB.Divulgação

O antigo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) deixou de existir em 2023 após se fundir com o Patriota, dando origem ao PRD (Partido da Renovação Democrática). Desde então, um grupo de brizolistas trabalha para reerguer a legenda. O presidente nacional do PTB Refundação, Vivaldo Barbosa, anunciou apoio à reeleição do presidente Lula. "É delicado o que estamos vivenciando. Não podemos descuidar de dar sustentação ao país. Hoje, o presidente Lula representa a força e a firmeza que o Brasil já demonstrou ao longo da história", diz.

Hora de definir apoio ao Governo está chegando

Esta semana será decisiva para se saber afinal quem os políticos Carlinhos BNH, Felipinho Ravis e Vaguinho Neguinho, de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, vão apoiar na disputa pelo Governo Estadual: Eduardo Paes ou outro candidato. A definição implica em como o espaço político futuro será ocupado.

Fator Michelle na eleição do Rio

O desembarque de Michelle Bolsonaro (PL) na candidatura do Partido Liberal ao Governo do Rio, na verdade, servirá para fortalecer a vice na chapa: Fernanda Louback. A aproximação delas se fortaleceu por conta do trabalho de Fernanda, a primeira presidente do PL Mulher Niterói.

PICADINHO

A Candelária tem programação especial durante este mês para celebrar 215 anos de Sagração com procissão, missa solene, concerto e seminário sobre Fé, Patrimônio e História.



Todos Pela Educação e o Movimento EducAçãoRio promovem "Sabatinas pela Educação", com candidatos ao Governo do Estado. Dia 8, na Casa Firjan, em Botafogo.



O Lab Transformação RJ promove seminários gratuitos sobre sustentabilidade, cultura e oportunidades. Dias 16 e 23 nas favelas de Manguinhos, Rio das Pedras e Rocinha. Informações: @labtransformacao.rj.



Colaboração de Claudia Villas Boas