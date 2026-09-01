Assessores dos candidatos ao Senado se reuniram com a direção de O DIA para acertar os detalhes - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Assessores dos candidatos ao Senado se reuniram com a direção de O DIA para acertar os detalhesCarlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 01/09/2026 05:00 | Atualizado 01/09/2026 07:16

Quando um jornal importante quanto O Dia e uma instituição relevante como a OAB se unem para realizar uma discussão séria sobre temas essenciais para o Estado do Rio, é sinal de respeito à sociedade fluminense. Espírito democrático, esforço, mobilização e investimento valem a pena se os candidatos entenderem o seu papel em Brasília. Os dois senadores eleitos em outubro defenderão o estado no Congresso. A bancada precisa estar unida em torno de uma pauta comum.

Debates a partir de 2027 envolvem segurança pública, reequilíbrio, transição ecológica, infraestrutura logística e o fortalecimento de setores de tecnologia e saúde. Além da nossa gigante dívida. Esses eixos são vitais para mitigar as crises estruturais enfrentadas pelo estado do Rio de Janeiro. Os novos senadores eleitos em 2026 assumirão o mandato de oito anos em fevereiro de 2027.

Garotinho inconformado com o MP

Ação civil iniciou quando Garotinho era secretário de Governo de Rosinha - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Ação civil iniciou quando Garotinho era secretário de Governo de RosinhaCarlos Elias Junior/ Agência O Dia

Candidato ao governo do Rio, Anthony Garotinho (Republicanos) rotulou as ações da promotoria do Ministério Público Eleitoral como "inexplicáveis". A determinação do MPE impede o ex-governador de ter acesso ao horário eleitoral gratuito em razão da condenação a oito anos por improbidade administrativa. Ele argumenta que o Brasil precisa parar de transformar "o denunciante em denunciado", já que afirma ser o autor das denúncias de corrupção originais.

Benefício fiscal para a Copa do Mundo feminina

Projeto de Lei do Poder Executivo propõe benefícios fiscais relacionados ao ICMS nos serviços de transporte e de comunicação para organização e realização da Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027. A norma estabelece metas de desempenho para avaliar os resultados dos benefícios.

Bancada do Rio "prefere esperar"

A "bancada do Rio" no Senado ainda não se posicionou sobre a possível ida do ex-presidente da Casa Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para o Tribunal de Contas da União (TCU). Os senadores vão aguardar o anúncio da antecipação da aposentadoria do atual titular Bruno Dantas para se pronunciar.

PICADINHO

Comemorando 50 anos, o Museu Carmen Miranda inaugurou a exposição "Carmen: Rio Remix". Avenida Rui Barbosa, em frente ao nº 560, Aterro do Flamengo.



O seminário "Desafios do Ministério Público na defesa da Segurança Pública e os reflexos na ordem econômica e financeira", com o procurador Antonio Moreira, acontecerá amanhã, às 12h, em Copacabana.



"O último maxixe", ficção histórica de Igor Miguel Pereira sobre o encontro de Chiquinha Gonzaga com o samba moderno, será lançado amanhã, às 19h, na Livraria Alentos. Rua Senador Vergueiro, 80, Flamengo.

Colaboração de Claudia Villas Boas