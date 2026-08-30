Diretor de jornalismo de O Dia, Caruso se reuniu com assessores dos candidatos para definir debate - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Diretor de jornalismo de O Dia, Caruso se reuniu com assessores dos candidatos para definir debateCarlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 30/08/2026 05:00 | Atualizado 30/08/2026 19:51

O Dia promoverá, em 1º de setembro, na OAB-RJ, promoverá, em 1º de setembro, na OAB-RJ, debate com seis candidatos pelas duas vagas ao Senado pelo Rio. A transmissão será ao vivo pelo canal do YouTube do jornal, a partir das 10h. A mediação ficará a cargo do colunista Sidney Rezende. Participarão Carlos Portinho (PL), Marcelo Crivella e Waguinho (ambos do Rep), Marcos Dias (Podemos), Monica Benicio (PSOL) e Carlos Jordy (PL).

Diretor de Jornalismo, Eduardo Caruso destacou: "Mais de 80% da população ainda não escolheu seus candidatos ao Senado. É uma oportunidade importante para apresentar propostas e permitir que os eleitores conheçam candidatos que muitas vezes não têm o mesmo tempo de televisão ou estrutura de campanha".

Dobradinha do Axé na política fluminense

Átila Nunes e Renato Zaca anunciaram parceria pela liberdade religiosa - Divulgação

Átila Nunes e Renato Zaca anunciaram parceria pela liberdade religiosaDivulgação

A "Dobrada do Axé" ganha força no cenário político fluminense. Os umbandistas e deputados estaduais Renato Zaca (Avante), candidato a deputado federal, e Átila Nunes (PSD) oficializaram parceria para defesa da liberdade religiosa, respeito à diversidade e valorização das religiões de matriz africana. Átila é autor da lei que criou a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, que funciona na Rua do Lavradio, no Centro. Zaca costuma denunciar racismo religioso nas redes sociais.

Alimentação em eventos da Prefeitura volta ao debate

A Câmara do Rio volta a discutir o projeto que estabelece que os eventos patrocinados pela Prefeitura não poderão vedar bebidas e alimentos para consumo próprio. Pela proposta, o organizador que descumprir a norma ficará impedido de contratar com a Prefeitura e terá sanções do Código de Defesa do Consumidor.

Primeiras-damas unidas em campanha na Baixada

A primeira-dama de Teresópolis e candidata à deputada estadual Cláudia Vasconcellos (PSD) recebeu Daniela do Waguinho, mulher do ex-prefeito de Belford Roxo. A parceria quer levar o nome de Cláudia à Baixada, onde a aspirante à Alerj conta com apoio do ex-prefeito de São João do Meriti Dr. João (PSDB).

PICADINHO

"Fidiguido", novo livro de Tina Correia, será lançado no próximo dia 8, a partir das 19h, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon. Avenida Afrânio de Melo Franco, 290.

Estão abertas as inscrições para a imersão gratuita "Vozes da Poesia Negra-Feminina Brasileira", que acontecerá de 09 a 12 de setembro no Sesc Tijuca. Rua Barão de Mesquita, 539.



O Senac RJ e o Tribunal de Justiça oferecem 988 vagas para formação profissional a pessoas em vulnerabilidade social. A primeira turma iniciará amanhã, no Senac Santa Luzia, no Centro.



Colaboração de Claudia Villas Boas