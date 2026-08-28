Saneamento, tema pouco abordado por candidatos, é fundamental para o dia a dia dos cidadãos - Divulgação

Saneamento, tema pouco abordado por candidatos, é fundamental para o dia a dia dos cidadãosDivulgação

Publicado 28/08/2026 05:00

Você já ouviu: saneamento "não dá votos porque os canos ficam debaixo da terra". Hoje, já se sabe, que não tê-lo pode levar um governo à ruína. No dia 2 de setembro será realizado o maior Seminário Estadual de Saneamento e Meio Ambiente justamente para mostrar o que se tem de mais atual nesta matéria. Serão apresentadas tecnologias e inovações que estão mudando o jogo no controle de perdas de água. Para o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do RJ (ABES-RJ), Renato Espírito Santo, o SANEARio 2026 coloca em pauta a relação entre segurança hídrica e controle de perdas de água. "Será o ambiente qualificado para networking, intercâmbio de experiências, fortalecimento de parcerias institucionais e geração de oportunidades de negócios", diz.

Romário devolve salário recebido na Copa

Romário está sem partido, após formalizar a desfiliação do PL neste mês - Lucas Figueiredo

Romário está sem partido, após formalizar a desfiliação do PL neste mêsLucas Figueiredo

O senador Romário restituiu aos cofres públicos R$ 29.048,49, equivalente a um mês de seu salário líquido, para compensar os dias em que trabalhou na Copa do Mundo como comentarista. "Eu disse que devolveria o valor. Continuei trabalhando, participei das sessões e das votações, não tive faltas e o próprio Senado entendeu que eu tinha direito ao salário. Mesmo assim, fiz questão de devolver. Compromisso assumido é compromisso cumprido", afirma.

Fecomércio premia práticas sustentáveis e inovadoras

A Fecomércio RJ recebe inscrições para o Prêmio Visão Consciente. A premiação reconhece práticas de sustentabilidade, responsabilidade social e inovação. "O prêmio representa a integração em torno de uma agenda estratégica ao desenvolvimento do estado", afirma o presidente da entidade, Antonio Florencio.

Fim de gastos com Carnaval carioca

Douglas Ruas (PL), quando lançou sua candidatura ao governo do estado do Rio, foi categórico: "Nós não teremos camarote no Carnaval do ano que vem". Um detalhe: em 2026, o governador Cláudio Castro, do mesmo partido, investiu mais dinheiro do que qualquer outro chefe do Executivo na festa popular.

PICADINHO

O saxofonista Leo Gandelman se apresenta hoje, às 19h, na Sala Cecília Meireles, para mais uma apresentação da série "Petrobras Sala Jazz". Rua da Lapa, 47.



"Copacabana e o cheiro de maresia", autoficção da jornalista e professora Rose Esquenazi, será lançada hoje, às 19h, na Travessa do Shopping Leblon. Avenida Afrânio de Melo Franco, 290.



Lia de Itamaracá e mais de 20 atrações participam da exposição homenagem "Véio - a escuta do sertão" pelas comemorações dos 50 anos do Museu do Pontal. Dias 29 e 30 de agosto, a partir das 10h.

Colaboração de Claudia Villas Boas