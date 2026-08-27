Senador Carlos Portinho é candidato à reeleição, integrando a chapa do PL ao lado de Carlos Jordy - divulgação/ Senado Federal

Senador Carlos Portinho é candidato à reeleição, integrando a chapa do PL ao lado de Carlos Jordydivulgação/ Senado Federal

Publicado 27/08/2026 05:00

As últimas declarações sobre Segurança Pública dadas pelo candidato do PL ao Governo do Rio, Douglas Ruas, e ao Senado, Carlos Portinho, sinalizam que a estratégia para a campanha deste ano é negar a gestão do ex-governador Cláudio Castro. Ruas quer ser "cobrado" pelo que fez enquanto atuou como secretário das Cidades. Quando indagado sobre como seria a sua política para combater o crime, elogiou os policiais e disse que chamará os concursados da PM para reforçar o contigente, mas que não concorda com o que Castro - do mesmo partido - fez na adminsitração. Portinho segue a mesma toada. Ele diz discordar do modelo Castro, embora tenha apoiado a matança na Penha, ação que levou à morte de 122 pessoas, sendo considerada a ação policial mais letal da história do estado do Rio de Janeiro. Cláudio Castro, hoje afastado da política, carrega para si a responsabilidade pelos erros e seus ex-aliados seguem a vida em frente sem ele.

Rio lidera Índice de Transparência no país

Segundo Rodrigo Corrêa, município atingiu 98,8 dos 100 pontos possíveis - divulgação/João Paulo Engelbrecht

Segundo Rodrigo Corrêa, município atingiu 98,8 dos 100 pontos possíveisdivulgação/João Paulo Engelbrecht

O Rio está entre as capitais mais transparentes do Brasil. No estado, lidera o Índice de Transparência e Governança Pública em 2026, alcançando o nível "ótimo" no relatório divulgado terça-feira pela Transparência Internacional - Brasil e pelo Instituto de Direito Coletivo. "Nossa missão é ampliar ferramentas de acesso à informação, a fim de possibilitar a cidadania participativa", afirmou o secretário Municipal de Integridade e Transparência, Rodrigo Corrêa.

INCA lança nova campanha contra fumo

O Instituto Nacional de Câncer promoverá amanhã, às 10h, evento on-line sobre o Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado em 29 de agosto. A campanha tem como tema "Atividade física e saúde: treinar não combina com fumar", destacando os efeitos opostos de exercícios e do uso de nicotina no organismo.

Colunista do Dia lança livro sobre futuro da imprensa

Leandro Mazzini lançou, em Brasília, o livro "Depois do Papel - a reinvenção da imprensa na era da internet". Baseado na experiência em redações de jornais impressos, sites, rádios, TVs e revistas, o jornalista aborda o futuro da imprensa. "O jornalismo nunca morrerá, apenas se reinventa", afirma.

PICADINHO

De hoje ao dia 28 acontece, no Riocentro, o CIMI360, Congresso do setor imobiliário. O evento, que tem previsão de receber 10 mil participantes, terá presença do ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, e delegações de 40 países.

Tainá de Paula, ex-secretária de Meio Ambiente e Clima do Rio, lança o livro "Território em Risco: Crise ecológica e o destino das cidades". Hoje, às 19h, na Livraria Blooks. Praia de Botafogo, 316.

A oficina gratuita "FormAção", projeto da Ação da Cidadania, sobre dança afro-brasileira e contemporânea, terá participação do bailarino Zebrinha. Amanhã, na Gamboa.

Colaboração de Claudia Villas Boas