Anthony Garotinho anunciou propostas para ajudar finanças dos servidores públicos do estado - divulgação/ Douglas Shineidr

Anthony Garotinho anunciou propostas para ajudar finanças dos servidores públicos do estado divulgação/ Douglas Shineidr

Publicado 25/08/2026 05:00

Candidato a governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (Republicanos) prometeu que, se for eleito, o Rioprevidência, responsável por pagar aposentadorias e pensões dos servidores públicos do estado , passará a emprestar dinheiro para a categoria, cobrando juros com metade das taxas estabelecidas pelos bancos. "Os servidores estão endividados com os empréstimos consignados. O risco é zero. Estará no contracheque e eu poderei descontar", explicou. Ele também anunciou o "cashback do funcionário público". Pela proposta, 70% do imposto das compras voltará para os servidores no contracheque do mês seguinte. A exigência é que as transações sejam utilizadas em alimentação, remédio e material de higiene e limpeza.

Paes vai a debate com empresários de entretenimento

Paes (PSD) tem se reunido com empresários de diferentes setores do Rio - Divulgação

Paes (PSD) tem se reunido com empresários de diferentes setores do RioDivulgação

Eduardo Paes (PSD) vai debater com representantes de mais de 170 empresas da cadeia de eventos e entretenimento do estado, na próxima sexta-feira (28/8), a partir das 9h, no Páreo Jockey Club, na Gávea. A reunião está sendo organizada pela Apresenta, associação que representa os profissionais do setor fluminense. O objetivo é apresentar ao candidato ao governo do Rio de Janeiro alguns pleitos da categoria para os próximos anos.

Mobília do IRM difícil de explicar

Ainda causa constrangimento a descoberta na sala de trabalho do ex-presidente do Instituto Rio Metrópole, David Perini Vermelho, o Didê, de uma estrutura com cama de casal, televisão e frigobar. Os casados do IRM não querem comentar o assunto. A Operação Ouroboros, da Polícia Civil e do Ministério Público, apurou desvio de R$ 86 milhões.

Novos "milionários do colchão" na política

O empresário Clébio Jacaré (União Brasil), candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter R$ 11,95 milhões em dinheiro em espécie, parte de um patrimônio total de R$ 57 milhões. O que se comenta nos corredores do TRE é que ele não é o único com notas de reais guardados em casa.

PICADINHO

A Fundação Ceperj, com apoio da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Rio e do Movimento Pessoas à Frente, realiza hoje, no Porto do Rio, encontro com representantes de escolas de governo de todo o país.

Amanhã, o Instituto dos Advogados Brasileiros, a mais antiga Casa do Direito das Américas, completará 183 anos. Em comemoração, será exibido o documentário "A palavra em ação", sobre a trajetória de Bernardo Cabral, às 16h.



O espetáculo gratuito "O Tom da Bossa", com Andréa Montezuma, revisita a história da música nacional. Amanhã, às 18h, no Shopping Fashion Mall, em São Conrado.

Colaboração de Claudia Villas Boas