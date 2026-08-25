Anthony Garotinho anunciou propostas para ajudar finanças dos servidores públicos do estado divulgação/ Douglas Shineidr

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Sidney Rezende
Candidato a governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (Republicanos) prometeu que, se for eleito, o Rioprevidência, responsável por pagar aposentadorias e pensões dos servidores públicos do estado, passará a emprestar dinheiro para a categoria, cobrando juros com metade das taxas estabelecidas pelos bancos. "Os servidores estão endividados com os empréstimos consignados. O risco é zero. Estará no contracheque e eu poderei descontar", explicou. Ele também anunciou o "cashback do funcionário público". Pela proposta, 70% do imposto das compras voltará para os servidores no contracheque do mês seguinte. A exigência é que as transações sejam utilizadas em alimentação, remédio e material de higiene e limpeza. 
Paes vai a debate com empresários de entretenimento

Paes (PSD) tem se reunido com empresários de diferentes setores do RioDivulgação

Eduardo Paes (PSD) vai debater com representantes de mais de 170 empresas da cadeia de eventos e entretenimento do estado, na próxima sexta-feira (28/8), a partir das 9h, no Páreo Jockey Club, na Gávea. A reunião está sendo organizada pela Apresenta, associação que representa os profissionais do setor fluminense. O objetivo é apresentar ao candidato ao governo do Rio de Janeiro alguns pleitos da categoria para os próximos anos.
Mobília do IRM difícil de explicar
Ainda causa constrangimento a descoberta na sala de trabalho do ex-presidente do Instituto Rio Metrópole, David Perini Vermelho, o Didê, de uma estrutura com cama de casal, televisão e frigobar. Os casados do IRM não querem comentar o assunto. A Operação Ouroboros, da Polícia Civil e do Ministério Público, apurou desvio de R$ 86 milhões.  
Novos "milionários do colchão" na política
O empresário Clébio Jacaré (União Brasil), candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter R$ 11,95 milhões em dinheiro em espécie, parte de um patrimônio total de R$ 57 milhões. O que se comenta nos corredores do TRE é que ele não é o único com notas de reais guardados em casa.
PICADINHO
A Fundação Ceperj, com apoio da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Rio e do  Movimento Pessoas à Frente, realiza hoje, no Porto do Rio, encontro com representantes de escolas de governo de todo o país.
Amanhã, o Instituto dos Advogados Brasileiros, a mais antiga Casa do Direito das Américas, completará 183 anos. Em comemoração, será exibido o documentário "A palavra em ação", sobre a trajetória de Bernardo Cabral, às 16h.

O espetáculo gratuito "O Tom da Bossa", com Andréa Montezuma, revisita a história da música nacional. Amanhã, às 18h, no Shopping Fashion Mall, em São Conrado.
Colaboração de Claudia Villas Boas
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Anthony Garotinho anunciou propostas para ajudar finanças dos servidores públicos do estado
Jordy e Sóstenes são alvos de investigação sobre assessores, advogados e empresas de fachada