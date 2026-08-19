Paes, candidato ao Governo do Estado, quer evitar polêmica que surgiu quando era prefeito do Rio - Foto: Renata Cristiane

Paes, candidato ao Governo do Estado, quer evitar polêmica que surgiu quando era prefeito do RioFoto: Renata Cristiane

Publicado 19/08/2026 05:00 | Atualizado 19/08/2026 08:39

Candidato ao Governo do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) tem tido o cuidado de tratar a cidade de Maricá, na Região Metropolitana do estado, com deferência.

Indagado por um repórter quais os seus lugares preferidos para comer, passear e "turistar", ele deu um jeito de citar Maricá de uma forma especial e carinhosa. Isto tudo para enterrar de vez a polêmica de 2016, por época da divulgação de uma conversa telefônica gravada pela Polícia Federal entre Paes e Lula que gerou forte indignação pública.

Paes sabe que a aliança com o PT em 2026 é importante para todos e, por isso, ele quer valer o título que recebeu da Câmara Municipal em 2022, em foi agraciado com o título de cidadão maricaense.

OAB-RJ discute Lei de Incentivo ao Esporte

Martins tem presença em projetos socioesportivos de 25 estados do país - AR Lei de Incentivo ao Esporte

Martins tem presença em projetos socioesportivos de 25 estados do paísAR Lei de Incentivo ao Esporte

A OAB promove o seminário "Conexão: Direito, Projetos Sociais e Esporte" sobre a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE). O próximo será dia 24 em São João de Meriti. Álvaro Martins, consultor sobre o assunto, afirma: "A LIE é uma ferramenta poderosa de transformação social. O evento desmistifica aspectos jurídicos e técnicos, dando segurança a projetos que atraiam investimento". Em dois anos, as captações de verba para a área atingiram dez dígitos.

Arquitetos e urbanistas debatem produção atual

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU-RJ) promove hoje a palestra "O arquiteto como protagonista do processo de produção contemporânea", com os arquitetos e urbanistas Miguel Pinto Guimarães, Sergio Conde Caldas e João Sousa Machado. O evento gratuito acontece das 14h às 17h na Avenida República do Chile, 230, Centro.

Zona Oeste pode ter maior controle sobre efeito estufa

A Câmara de Vereadores analisa as metas de redução dos gases de efeito estufa no Rio para 2030, 2040 e 2050. Entre as propostas está reduzir impactos das indústrias de Santa Cruz, na Zona Oeste. O objetivo é combater o racismo ambiental, em que áreas vulneráveis são afetadas de maneira desproporcional por danos e riscos ambientais.

PICADINHO

A exposição "Inefável Presença", mostra coletiva que reúne nove artistas do Ateliê Oruniyá, inaugura hoje, às 16h, no Centro Cultural dos Correios. Rua Visconde de Itaboraí, 20, Centro.



A leitura dramatizada de "A Tragédia dos Trópicos", com o ator e diretor João Santucci, acontece hoje, às 19h, no Instituto Cervantes. Rua Visconde de Ouro Preto, 62, Botafogo.



Estão abertas as inscrições para o "Congresso SinepeRio 2026: Educação na Era da Distração Digital", que será realizado nos próximos dias 21 e 22, no Windsor Oceânico, na Barra da Tijuca.



Colaboração de Claudia Villas Boas