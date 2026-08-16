Governo lançará programa de inteligência pública estratégica baseado em modelos internacionais - Magnific

Governo lançará programa de inteligência pública estratégica baseado em modelos internacionais Magnific

Publicado 16/08/2026 05:00 | Atualizado 17/08/2026 06:04

Inspirado em modelos internacionais de inovação governamental, como o MIT Gov/Lab, dos Estados Unidos, o Governo estadual lançará, entre os dias 25 e 26 de agosto, no auditório do Instituto de Segurança Pública (ISP), o Laboratório de Inovação em Inteligência Pública Estratégica (LIIPE-RJ), vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI-RJ).

Especialistas vão mapear e discutir 10 áreas sensíveis para a formulação de políticas públicas baseadas em dados e análises qualificadas. A metodologia será a da Hélice Quádrupla, reunindo representantes do poder público, universidades, iniciativa privada e sociedade civil em um processo estruturado de escuta e construção de propostas.

A oficina inaugural será dedicada à segurança pública e discutirá temas como combate ao crime organizado, ADPF das Favelas, retomada territorial e enfrentamento ao financiamento de facções e milícias.

Centro de Arte no Centro prestes a fechar as portas

Casarão na Rua da Carioca, no Centro, abriga Centro de Arte há 37 anos - divulgação/ Patrick Magalhães

Casarão na Rua da Carioca, no Centro, abriga Centro de Arte há 37 anosdivulgação/ Patrick Magalhães

Desde 1989 dedicado a eventos culturais, o Centro de Arte Maria Teresa Vieira, na Rua da Carioca, no Centro, corre o risco de encerrar as atividades. O lugar se manteve durante anos por meio de convênio com a Prefeitura, que expirou quando a artista plástica que dá nome ao local faleceu em 1998. Atualmente, a dívida passa de R$ 100 mil. O acervo, sob cuidado de Arnaldo, filho mais velho da pintora, contém 100 telas, 400 trabalhos, além de desenhos, gravuras, documentos, manuscritos e fotos.

Três Rios caça recursos na capital fluminense

O presidente da Câmara Municipal de Três Rios, Tonico Coelho, e os vereadores Bia Bogossian, Rafael Silva e Zimar da Dengue foram recebidos pelos pré-candidatos ao Governo do Estado Eduardo Paes e ao Senado Pedro Paulo. No encontro, a agenda tratou de investimentos, geração de oportunidades e ações que possam beneficiar a população.

Candidato sofre com o transporte público

William Siri (PSOL) nasceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e cresceu na Zona Oeste. O economista e vereador tem preferido cumprir agendas de trabalho na parte da tarde, isto porque mora em Campo Grande. Siri disse que sua preocupação com mobilidade e desenvolvimento urbano é por conhecer o drama de quem mora longe do centro da cidade.

PICADINHO

O Concurso Jovem Cineasta, iniciativa da V Mostra de Cinema China-Brasil, seleciona curtas-metragens de jovens de 18 a 29 anos do Rio sobre o intercâmbio cultural entre os países.



"Sem Corpo não há aqui", espetáculo de dança-teatro, com a bailarina Giselda Fernandes e a atriz Joana Lerner, segue no Sesc Copacabana. Rua Domingos Ferreira, 160.



O grupo "Somos Os Crias" e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social promovem aula gratuita de fotografia, comunicação, empreendedorismo e desenvolvimento social. Amanhã, das 14h às 17h. Rua do Imperador, 380, Realengo.

Colaboração de Claudia Villas Boas