O futuro ocupante do Palácio Guanabara, sede do governo, deve ficar atento à receita do estado - Divulgação

O futuro ocupante do Palácio Guanabara, sede do governo, deve ficar atento à receita do estadoDivulgação

Publicado 12/08/2026 05:00 | Atualizado 12/08/2026 13:17

Ainda dá tempo para os candidatos ao Governo do Rio saírem da caixa, fugirem do lugar-comum, deixarem a obviedade de lado e apresentarem soluções objetivas para os principais problemas que afligem o cidadão. As pesquisas induzem os "marqueteiros" a apostar no tripé Segurança-Saúde-Educação, onde estão propostas para equilibrar um orçamento com Receita Líquida estimada de R$ 107,64 bilhões e Despesa Fixa de R$ 126,57 bilhões. A receita fluminense é fortemente ancorada no mercado de consumo e na cadeia de energia. A Arrecadação de ICMS projetada está em R$ 55,83 bilhões. No setor específico de combustíveis, ações de combate à sonegação fiscal (como a cassação de inscrições de refinarias irregulares) geraram uma alta de 77% na arrecadação do setor no segundo trimestre. Royalties e Participações Especiais (Petróleo e Gás) deverão girar R$ 21,52 bilhões. É boa receita os candidatos caírem na real.

Nova base da PM inaugurada na Avenida Brasil

Base da PM na Avenida Brasil fica em ponto estratégico da via expressa - Divulgação

Base da PM na Avenida Brasil fica em ponto estratégico da via expressaDivulgação

A ViaRio entrega hoje uma nova Base Operacional à Polícia Militar do Estado do Rio, na Transolímpica, na altura da ligação com a Avenida Brasil, um dos pontos mais estratégicos da via expressa. A estrutura vai ampliar o suporte às equipes policiais e dar mais segurança aos milhares de usuários da via. A Transolímpica conecta regiões estratégicas da cidade, como Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Deodoro e a Avenida Brasil. "A base amplia a prevenção e resposta às ocorrências", afirma o comandante Fábio Batista Cardoso.

Projeto Visão Esperança de olho no futuro

A ONG Parceiros da Educação Rio promove hoje, às 19h, um jantar beneficente no restaurante Rubaiyat, no Jardim Botânico, com apresentação de Fabio Porchat. O objetivo é arrecadar fundos para o projeto "Visão Esperança", que realiza exames de vista gratuitos e doa óculos de grau para estudantes da rede pública do Rio. A meta é beneficiar 10 mil alunos em 2027.

Deputados analisam valor movimentado pelas bets

A Comissão Externa do Brasil Legal da Câmara dos Deputados discutiu o mercado ilegal de apostas on-line. O objetivo foi confrontar dados do governo e consultorias. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, as plataformas de apostas on-line (bets) tiraram, entre 2023 e março de 2026, cerca de R$ 143,8 bilhões do varejo, valor equivalente ao faturamento de dois Natais.

PICADINHO

As exposições "Tormenta", de Thomaz Velho, e "Entretempos", de Eloa Carvalho, serão inauguradas hoje, às 17, na Casa Brasil. Rua Visconde de Itaboraí, 78, Centro.

O Serra Wine Week chega à 16ª edição entre os dias 13 e 23 de agosto, reunindo cerca de 30 restaurantes de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, na Região Serrana.



O psiquiatra Jorge Jaber apresentará o painel "Atividade esportiva no programa de tratamento de transtornos mentais". Dias 14 e 15 no VII Congresso Brasileiro de Departamentos e Comissões da Associação Brasileira de Psiquiatria.

Colaboração de Claudia Villas Boas