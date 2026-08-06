Vereadora no primeiro mandato, Fernanda Louback foi a primeira presidente do PL Mulher Niterói - Reprodução Redes Sociais

Vereadora no primeiro mandato, Fernanda Louback foi a primeira presidente do PL Mulher NiteróiReprodução Redes Sociais

Publicado 06/08/2026 05:00

A escolha de Fernanda Louback, vereadora de Niterói, para ser vice de Douglas Ruas na disputa ao governo do estado do Rio tem uma sutileza que não pode passar despercebida. Ela não foi indicada somente por ser "empreendedora", "mãe de duas meninas autistas" e ter atuação em "pautas ligadas à inclusão e aos direitos das pessoas com deficiência". Louback é alinhada à ala da direita do PL e defensora dos valores tradicionais da família conservadora. Agora vem o detalhe: ela possui forte proximidade com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi presidente do PL Mulher no estado. Ganhando ou perdendo, a projeção da candidata à vice-governadora será útil ao projeto Michelle 2030 para presidente.

Cehab regulariza imóveis no estado

Campo Grande, o bairro mais populoso da Zona Oeste, legalizou moradias - Divulgação/ Prefeitura do Rio

Campo Grande, o bairro mais populoso da Zona Oeste, legalizou moradiasDivulgação/ Prefeitura do Rio

Uma parceria entre a Cehab, a Corregedoria-Geral da Justiça e a Associação dos Registradores de Imóveis vai acelerar a regularização fundiária no Estado, legalizando a propriedade de moradias. O Programa Legaliza, da Cehab, entregou 254 certidões no Rio e em Nova Iguaçu. Em Campo Grande foram emitidos 145 documentos. A meta é emitir 80 mil títulos até o final do ano, beneficiando 400 mil pessoas. Em 2027, a previsão é atingir 40 mil famílias.

Leis para "todos" e "todes"

Diversas câmaras do Norte Fluminense e da Região Serrana pautaram projetos para proibir o uso de "linguagem neutra" (como "todes") em documentos oficiais e escolas públicas. A proposta é considerada juridicamente sem efeito, dado que municípios não têm competência constitucional para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.

Portal divulgará legado olímpico para a cidade

A Câmara Municipal do Rio analisa projeto do vereador Fernando Armelau (PL) que cria o Portal do Legado Olímpico. Além do cronograma de eventos, com atividades esportivas, culturais e sociais, o site vai permitir acompanhar a localização e o estado de conservação dos equipamentos, indicadores de desempenho e relatórios financeiros contendo custos operacionais e receitas.

PICADINHO

O seminário "A reindustrialização como base da retomada do desenvolvimento do Estado do Rio", realizado pela Central de Trabalhadoras e Trabalhadores do Brasil, será realizado hoje, das 10h às 17h30, na sede da Central. Rua André Cavalcante, 33, Centro.



A Frente Parlamentar Mista da Tecnologia e Atividades Nucleares e a Revista Manchete lançam hoje, às 19h, no Hotel Windsor Marapendi, na Barra, a edição especial Manchete Energia, dedicada à matriz energética brasileira.

Amanhã, às 19h, a pianista Clara Sverner, em celebração a seus 90 anos, fará concerto de lançamento do álbum "Scriabin: Preludes & Poems" na Sala Cecília Meireles. Rua da Lapa, 47, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas