Tiroteio com cinco mortos na Avenida Brasil, na altura de Ramos, reacende debate sobre segurança - Reprodução/ Rede social

Tiroteio com cinco mortos na Avenida Brasil, na altura de Ramos, reacende debate sobre segurançaReprodução/ Rede social

Publicado 31/07/2026 05:00

A perseguição policial na Av. Brasil que terminou com cinco mortos na altura de Ramos, entre as vítimas o cabo da Polícia Militar Fernando Plácido, lotado no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), reacende a discussão sobre o modelo de abordagem em situação de risco. Outro policial militar, Charles Batista dos Santos, foi baleado e segue internado em estado grave. Como evitar mais baixas entre os integrantes das Forças de Segurança? Segundo dados do Instituto Fogo Cruzado, 64 agentes foram baleados na Região Metropolitana. A solução de especialistas é o investimento em Centrais Policiais avançadas, como Centros de Operações de Tempo Real (RTCC) ou Centrais C5 (Comando, Controle, Comunicações, Computação e Inteligência). Elas funcionam como "cérebros digitais" altamente integrados que fundem vigilância em massa, inteligência artificial e inteligência de dados para antecipar, monitorar e responder a crimes em questão de segundos.

Apoio de Daniel Silveira expõe Portinho

Uma das exigências para regime aberto de Silveira é não usar redes sociais - Divulgação

Uma das exigências para regime aberto de Silveira é não usar redes sociaisDivulgação

O senador Carlos Portinho é conhecido por ser "conciliador" e um dos bolsonaristas mais "moderados" do Partido Liberal. Ele tentará a reeleição. Conservadores de direita se surpreenderam depois que Portinho "publicou e apagou" das suas redes, um vídeo no qual o ex-deputado Daniel Silveira presta apoio à sua candidatura. Silveira cumpre pena em regime aberto desde setembro de 2025, mas tem a proibição expressa de usar redes sociais como regra do benefício. A atitude de Portinho chamou a atenção do ministro Alexandre de Moraes. Ele pediu explicações à defesa de Silveira.

Metrô sedia campanha "Meu Pai Tem Nome"

A estação Carioca do MetrôRio recebe hoje, das 9h às 15h, a campanha "Meu Pai Tem Nome", da Defensoria Pública do Estado. A ação oferecerá exames de DNA, orientação jurídica e reconhecimento voluntário de paternidade e maternidade por vínculo biológico ou socioafetivo. Em 2025, foram registradas 12.883 crianças sem o nome do pai no estado do Rio de Janeiro - 7,7% dos nascimentos - percentual superior à média nacional.

Monica Benicio adere ao movimento "Senadoras do Brasil"

Candidata ao Senado pelo Rio, Monica Benício (PSOL-Rede) aderiu ao movimento "Senadoras do Brasil". A ação reúne mulheres que concorrerão ao Senado em seus Estados, como Benedita da Silva (PT), Manuela D’Ávila (PSOL-RS), Marina Silva (Rede-SP) e Áurea Carolina (PSOL-MG). "O Senado este ano é decisivo na disputa do futuro do nosso país", afirma Monica.

PICADINHO

"Mesquita Com Você 60+ Qualidade de Vida", projeto que promove baile para a terceira idade comandado pelo grupo "Os Devaneios", acontece hoje, às 19h, na Lona Cultural Lauro Sanches.



A Associação Filantrópica Arte Salva Vidas realiza a 4ª edição do prêmio "Mérito Social" que reconhece ativistas de direitos humanos e destaques da classe política fluminense. Hoje, às 17h, no Caju.



A PUC-Rio participa da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que ocorre no campus Gragoatá da UFF até amanhã.

Colaboração de Claudia Villas Boas