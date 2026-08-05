Prefeito Johnny Maycon vetou a concessão de auxílio-alimentação a vereadores de Nova Friburgo - Divulgação

Prefeito Johnny Maycon vetou a concessão de auxílio-alimentação a vereadores de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 05/08/2026 05:00

Quando, em maio deste ano, a Câmara Municipal de Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, aprovou, em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária (PLO) que criou um auxílio-alimentação para os vereadores do município, se pensava que a ideia não iria para frente. Os R$ 50 por dia, totalizando cerca de R$ 1.100 mensais, sofreu um veto integral do prefeito Johnny Maycon (PL) em junho, mas foi derrubado pela Câmara no dia 30 de junho, tornando-se lei. A verdade é que a proposta, que foi aprovada por 11 votos favoráveis e 8 contrários, serviu de "incentivo" para outras casas legislativas. Além de Nova Friburgo, destacam-se a Capital (Rio de Janeiro) e Três Rios, no Centro-Sul Fluminense. Outros exemplos pelo país incluem São José (SC).

Nova pesquisa sinaliza 2º turno no Rio

A nova pesquisa Prefab Future pela corrida ao governo do estado do Rio de Janeiro mostra que Eduardo Paes (PSD) continua liderando. No início de julho, o ex-prefeito tinha 33,9% e agora tem 34,5%. Douglas Ruas (PL), de 10,3%, passou para 10,9%, e Garotinho (Republicanos) subiu de 8,7% para 10,8%. A pesquisa, que entrevistou 2 mil pessoas, foi realizada entre os dias 24 e 29 de julho, antes de Wilson Witzel (Democratas) desistir da disputa para apoiar Garotinho.

A irrelevância das "moções" pelo Legislativo

Levantamento da OAB sobre produtividade das câmaras fluminenses concluiu que, em 10 anos, mais de 65% das atividades legislativas se resumem a criar datas comemorativas e homenagens a cidadãos sem expressão pública. A Ordem está sendo estimulada a atualizar os dados.

INSS abre mão de imóvel na Lapa

O INSS informa que não possui interesse na utilização do imóvel da Rua Riachuelo, no Centro, para suas atividades institucionais e reconhece a relevância de sua destinação para fins de habitação social. Por isso, autorizou a transferência da gestão do imóvel para a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), órgão competente para definir sua destinação, em diálogo com os órgãos públicos.

PICADINHO

A candidata a vice-governadora do estado do Rio de Janeiro na chapa de Douglas Ruas (PL) é a vereadora de Niterói Fernanda Louback (PL).



O ex-deputado estadual Nilton Salomão lança o livro "Histórias de uma vida pública - Conquistas e Lições". Amanhã, às 17h. Rua Sete de Setembro, 99, 11º andar, Centro.

"Gaivota", clássico de Tchékhov, estreia hoje, às 19h, com a Armazém Companhia de Teatro e direção de Paulo de Moraes. A temporada segue até 13 de setembro no CCBB Rio. Rua Primeiro de Março, 66, Centro.



Colaboração de Claudia Villas Boas