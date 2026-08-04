Apesar da força política, Cleitinho Azevedo não conseguiu emplacar candidato ao governo do Rio - Reprodução

Apesar da força política, Cleitinho Azevedo não conseguiu emplacar candidato ao governo do RioReprodução

Publicado 04/08/2026 05:00

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) é tão popular no seu estado que as pesquisas de opinião lhe dão larga vantagem caso se candidate ao Governo de Minas Gerais. Com mandato em andamento até 2031, ele sequer precisa se preocupar com a disputa eleitoral deste ano. Anteriormente, também ocupou os cargos de deputado estadual e vereador no município de Divinópolis. A exemplo de Nikolas Ferreira, que tem "prediletos" na eleição fluminense, Cleitinho chegou a declarar apoio à pré-candidatura de André Português (Republicanos) ao governo do estado do Rio de Janeiro. A Executiva do Partido, no entanto, fez opção por Anthony Garotinho e, ao mesmo tempo, quer tirar Cleitinho da eleição ao Palácio Tiradentes mineiro.

Existência de Deus une físico e rabino em debate

Marcelo Gleiser e Nilton Bonder estarão no Rio Innovation Week, no Centro - Eli Burakian

Marcelo Gleiser e Nilton Bonder estarão no Rio Innovation Week, no CentroEli Burakian

O físico Marcelo Gleiser e o rabino Nilton Bonder, dois pensadores aparentemente opostos, estarão no Rio Innovation Week, que começa hoje, no Píer Mauá, no Centro. A conferência global de tecnologia e inovação reunirá mais de 3 mil participantes e palestrantes de diversas áreas. Gleiser e Bonder participarão da palestra "Deus existe? Um físico e um rabino respondem - e nenhum dos dois diz o que você espera" no dia 7, a partir das 14h45.

Deputada suspeita de notas fiscais de Flávio

A deputada estadual Renata Souza (PSOL) protocolou uma Notícia de Fato no Ministério Público Federal (MPF) para que sejam analisadas informações sobre a emissão de notas fiscais pelo escritório de advocacia do senador Flávio Bolsonaro (PL). Há suspeita de conexão desses fatos com investigações relacionadas ao chamado "Caso Banco Master".

Atenção Tribunal Regional Eleitoral

Pessoas que se apresentam como cabos eleitorais da campanha de um vereador do Rio, pré-candidato a deputado estadual, estão exigindo "doações" aos donos de boates na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas. O problema é que ameaçam vir, sem provas, com "fiscais da Prefeitura” para quem se "recusa a contribuir".

PICADINHO

O projeto social Goal Getters, por meio da RIOInclui, distribuirá hoje 500 pares de chuteiras, meiões e kits esportivos fornecidos pela CBF na Vila Olímpica da Gamboa, no Centro do Rio.

Amanhã, o Instituto Terrazul promove, às 10h, no Barralife Medical Center, debate gratuito sobre os impactos das mudanças climáticas na saúde e na sociedade. Entre os participantes estão o ambientalista Axel Grael, o superintendente do Ibama no Rio, Rogério Rocco, e a cardiologista Flavia Verocai. Avenida Armando Lombardi, 1000.



Helena Levorato, da Sociedade Brasileira de Inovação (SBI), estará no "Rio Innovation Week" nos dias 5 e 6, no Píer Mauá, debatendo sobre inovação 360.



Colaboração de Claudia Villas Boas