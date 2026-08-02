A maioria dos 70 deputados estaduais vai disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

A maioria dos 70 deputados estaduais vai disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 02/08/2026 05:00

Denúncias contra deputados estaduais citados em investigações da Polícia Federal e do Ministério Público geram dúvidas de quem será reeleito ou de quem volta para casa. O número exato de deputados que tentarão a reeleição na Alerj em 2026 ainda não está totalmente fechado, pois a confirmação oficial das candidaturas depende do encerramento de todas as convenções partidárias (que vão até 5 de agosto). Alguns partidos já começaram a definir suas nominatas. O Partido Liberal (PL), que possui a maior bancada da Casa com 23 representantes, confirmou em sua convenção que 20 de seus parlamentares buscarão a reeleição. Outras legendas médias e grandes como PSD, União Brasil e PT também realizam convenções para oficializar que a maioria de seus membros em exercício tentará permanecer. No pleito anterior, 55 deputados estaduais fluminenses fizeram campanha para um novo mandato.

O Rio pós-eleição em debate da Friperj

Uerj sediará encontro do Friperj sobre soluções para crise do Rio de Janeiro - Érica Martin/Agência O Dia

Uerj sediará encontro do Friperj sobre soluções para crise do Rio de JaneiroÉrica Martin/Agência O Dia

O Estado do Rio entrará em outra etapa após a eleição de governador e deputados para a Alerj. Para debater o novo ciclo, o Fórum de Reitores das Instituições Públicas de Ensino do Estado (Friperj) realizará na Uerj, de 23 a 25 de novembro, seminário com o tema "Integrando o território do estado do Rio de Janeiro". Até o dia 30 de agosto, a coordenação receberá trabalhos tendo como mote central como superar a longa crise institucional. Inscrições no site do evento.

Diabéticos poderão ter avaliação podológica preventiva

O deputado estadual Gustavo Tutuca (PP) apresentou projeto que inclui tratamento podológico preventivo no Programa Fluminense de Saúde do Pé Diabético. O objetivo é fazer avaliação periódica nas Unidades Básicas de Saúde, Clínicas da Família e ambulatórios para identificar lesões e reduzir amputações evitáveis. Mais de 1,3 milhão de pessoas convivem com diabetes no Rio, doença que custa cerca de R$ 19 bilhões aos cofres do estado. "A prevenção é o caminho mais eficaz para reduzir amputações e salvar vidas", afirma Tutuca, destacando o alívio do gasto público com procedimentos cirúrgicos de alto custo.

Capital pode ganhar plano para enfrentar El Niño

A deputada estadual Lilian Behring (PCdoB) encaminhou ofício ao governador Ricardo Couto sugerindo a criação de grupo multidisciplinar com representantes de órgãos estaduais, federais e municipais para construir protocolos diante de eventos climáticos extremos. A proposta é fortalecer a prevenção e agilizar a recuperação do estado.

PICADINHO

Amanhã, o Instituto Desiderata completará 23 anos. A instituição, que tem a atriz e escritora Antônia Frering como cofundadora, atua em políticas públicas de saúde, com ênfase no controle do câncer infantojuvenil e prevenção da obesidade em crianças e adolescentes.



A Universidade Celso Lisboa expande sua atuação no Rio com três novas unidades em Campo Grande, Bangu e Tijuca. O investimento é de cerca de R$ 3 milhões.

O projeto "Flautistas da Marambaia", no Sítio Roberto Burle Marx, recebe inscrições para estudantes de escolas públicas entre 11 e 16 anos, moradores de Barra de Guaratiba, Santa Cruz, Pedra de Guaratiba e Campo Grande.

Colaboração de Claudia Villas Boas