Psiquiatra e escritor, Augusto Cury é pré-candidato à Presidência da República pelo Partido Avante - Reprodução Redes Sociais

Psiquiatra e escritor, Augusto Cury é pré-candidato à Presidência da República pelo Partido AvanteReprodução Redes Sociais

Publicado 01/08/2026 05:00

O pré-candidato à Presidência da República pelo Avante, o psiquiatra e escritor Augusto Cury, está se programando para participar de um evento na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, organizado pela candidata a deputada federal pelo partido, Germana Medeiros. O evento aontecerá depois da convenção nacional que acontecerá no próximo dia 3 de agosto, em São Paulo. Em Brasília, ele foi o primeiro presidenciável a receber a "Carta das Mulheres para a Política", elaborada por diferentes coletivos femininos. Cury se comprometeu a incorporar as prioridades da pauta feminina em seu programa de governo. O mote principal da campanha tem o lema "mente capitalista e coração social", focado na pacificação nacional e na superação da polarização política. Os principais eixos são Saúde Mental e Educação Emocional; Empreendedorismo nas Comunidades; Gestão Pública Humanizada e Revolução na Saúde.

Hospitais terão que divulgar acidentes de moto

Paulo Messina criou lei para alertar os motociclistas sobre trânsito no Rio - Divulgação CMRJ

Paulo Messina criou lei para alertar os motociclistas sobre trânsito no RioDivulgação CMRJ

Com o aumento de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas, o vereador Paulo Messina (PL) elaborou lei, sancionada pelo prefeito Eduardo Cavaliere, que determina a divulgação pelos hospitais municipais do número de pacientes que não resistiram aos ferimentos e os que tiveram sequelas. "Como o município não pode legislar sobre trânsito, pois cabe ao Congresso Nacional, com os dados será possível adotar políticas públicas, alertas e campanhas educativas", explica.

Aterro do Cocotá ganha nova iluminação e mais segurança

A RioLuz concluiu a modernização da iluminação do Parque Poeta Manuel Bandeira, mais conhecido como Aterro do Cocotá, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Foram instaladas cerca de 460 luminárias LED, 190 projetores para as quadras esportivas e pista de skate, além de mais de dois quilômetros de cabos subterrâneos.

Consumo de GNV gera mais empregos

O mercado de GNV registrou forte retomada, impulsionado por reduções consecutivas nos preços nas bombas e incentivos fiscais estratégicos. Para Celso Mattos, presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios (Sindirepa), isto já se reflete no mercado do trabalho que cresceu nos últimos 60 dias. O estado do Rio é o maior mercado consumidor de Gás Natural Veicular do país, concentrando cerca de 56% do consumo nacional.

PICADINHO

Bia Bedran celebra os 25 anos de "Dona Árvore" com o espetáculo "Cantos da Mãe Natureza". Hoje e amanhã, às 16h, no Teatro EcoVilla RiHappy. Rua Jardim Botânico, 1008.



De hoje ao dia 16, o Teatro Carlos Gomes, no Centro, recebe o projeto "Sementes – Caminhos para uma Produção Mais Diversa", que oferece formação gratuita em produção e gestão cultural para mulheres negras e indígenas.



Beatriz Reis, especialista em Marketing Estratégico e Posicionamento, estará no Rio Innovation Week, nos dias 04 e 06, debatendo sobre transformação digital.

Colaboração de Claudia Villas Boas