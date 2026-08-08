Com o fim do recesso, a Assembleia do Rio volta a atenção para escolher o novo conselheiro do TCE - Agência Brasil

Com o fim do recesso, a Assembleia do Rio volta a atenção para escolher o novo conselheiro do TCEAgência Brasil

Publicado 08/08/2026 05:00

Em ano eleitoral, as Casas Legislativas costumam mostrar serviço. A volta do recesso parlamentar na Alerj, no entanto, priorizou negociações de bastidores e articulações políticas pré-votação. O foco principal dos bastidores é a definição da vaga de conselheiro aberta no Tribunal de Contas do Estado. O TCE-RJ já oficializou a abertura da vaga e o presidente da Alerj, Douglas Ruas, debate com os líderes a publicação do edital e o calendário de escolha. A preferência majoritária da Casa é indicar um deputado da própria Assembleia para o cargo. Os deputados aguardam o envio de mensagens pelo governador interino, Ricardo Couto, contendo propostas de impacto econômico e fiscal. Uma das principais medidas esperadas é o projeto focado no combate ao "Devedor Contumaz" (contribuinte que pratica inadimplência fiscal recorrente como estratégia comercial).

Agência com presidente e sem conselheiros

O advogado Adolpho Konder preside a Agetransp desde agosto de 2023 - Divulgação

O advogado Adolpho Konder preside a Agetransp desde agosto de 2023Divulgação

As indicações para as quatro vagas de conselheiro da Agetransp, Agência Reguladora de Transportes do Estado, estão sob análise técnica pelo governador Ricardo Couto. Quatro dos cinco diretores deixaram o Conselho Diretor porque o mandato de três deles chegou ao limite máximo permitido por lei, e o quarto renunciou ao cargo para concorrer às eleições. Com essas baixas, o único conselheiro remanescente é o presidente Adolpho Konder.

Rio pode ter centro de referência para idosos

Projeto do vereador Junior da Lucinha (PSD) institui o Centro de Referência de Saúde da Pessoa Idosa. Integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS), o espaço prevê radiologia, farmácia com medicamentos geriátricos de uso contínuo, pronto atendimento para urgências, consultórios, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e ambulatório para tratar doenças crônicas.

Mercado São Sebastião ganha novo fôlego

A Câmara Municipal do Rio aprovou projeto do vereador Vitor Hugo (MDB) que estende benefícios fiscais ao Mercado São Sebastião, centro de distribuição de alimentos na Penha. "Várias empresas estavam indo para outros estados. Apresentei o projeto para socorrer o mercado, que sempre foi um grande polo de produtos alimentícios e hoje está semimorto. O São Sebastião tem que voltar aos seus tempos de glória e gerar empregos na região", diz.

PICADINHO

A 5ª edição da "FliSamba - Festa do Samba e Resistência Cultural" terá participação de Milton Cunha e Teresa Cristina. Hoje, às 14h, na Casa Savana. Rua Camerino, 162, Centro.



O Centro Universitário Unisignorelli recebeu a Medalha Tiradentes, maior honraria concedida pela Alerj. A iniciativa foi do deputado estadual Danniel Librelon (Republicanos) .



Lília Refle lança o romance "A cor da felicidade". Hoje, às 17h, no Recipiente Porongo. Rua Pinheiro Guimarães, 34, Botafogo.

Colaboração de Claudia Villas Boas