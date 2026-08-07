Escândalos de corrupção envolvendo políticos do Rio geram desconfiança no eleitorado fluminense - Antonio Augusto / TSE

Escândalos de corrupção envolvendo políticos do Rio geram desconfiança no eleitorado fluminenseAntonio Augusto / TSE

Publicado 07/08/2026 05:00

A alta rejeição aos candidatos ao governo do Rio de Janeiro reflete um histórico recente de crises político-institucionais, escândalos de corrupção e desconfiança crônica do cidadão fluminense. O eleitorado carrega o desgaste de gestões passadas envolvidas em graves denúncias, com ex-governadores presos, o que contamina a imagem das principais opções tradicionais. A insatisfação com áreas críticas, como a segurança pública e a saúde, gera forte reprovação. Figuras de longa data na política fluminense possuem taxas de rejeição elevadas, muito associadas aos constantes processos judiciais que enfrentaram. As pesquisas do cenário eleitoral mostram que essa frustração se traduz em um alto índice de indecisão, votos em branco e nulos, sinalizando a busca por alternativas vistas como fora do sistema tradicional.

Cariocas "fogem" para a Região Serrana

Teresópolis, com cerca de 176 mil habitantes, tem atraído mais moradores - Reprodução G20RJ

Teresópolis, com cerca de 176 mil habitantes, tem atraído mais moradores Reprodução G20RJ

Moradores da cidade do Rio de Janeiro em busca de segurança, qualidade de vida, clima ameno e contato com a natureza impulsionam o mercado imobiliário para moradia e investimento na Região Serrana do estado. Imóveis de médio e alto padrão, como casas em bairros nobres e apartamentos com infraestrutura completa, são os mais procurados em Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis. Neste último município, o metro quadrado gira em torno de R$ 5.400.

Avanços da cirurgia plástica reúne especialistas no Rio

Cirurgiões de nove países se reúnem para a 45ª Jornada Carioca de Cirurgia Plástica, em Copacabana. A programação inclui demonstrações ao vivo, novas tecnologias, medicina regenerativa, reconstrução mamária, lipedema e inteligência artificial aplicada à prática médica. Referências da cirurgia plástica brasileira serão homenageados.

A luta por espaço para as mulheres na política

A professora Cristiane Kaiser (PSD), mulher do prefeito Glauco Kaiser, desenvolve um trabalho de inclusão da mulher na política em Queimados, e pretende ampliar para toda a Baixada Fluminense. Ela está confiante que isso a levará a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado nas eleições de outubro.

PICADINHO

A palestra "Breve história dos Direitos da Mulher", com o professor Marcelo Quaresma, acontece hoje, às 14h, no Museu da Justiça de Niterói. Praça da República, s/nº, Centro.



Hoje, a partir das 18h, a Livraria Travessa do Shopping Leblon, recebe o lançamento do livro "Todo Tempo é para Viver", do gestor de processos corporativos Clovis Felisberto Salomon.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a vacinação de sarampo com ação em pontos de grande circulação da cidade, como a Rodoviária do Rio, até o dia 14 de agosto.

Colaboração de Claudia Villas Boas