Além de ministro do STF, André Mendonça é o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Além de ministro do STF, André Mendonça é o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 09/08/2026 05:00

O ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça virá ao Rio de Janeiro amanhã (10) para inaugurar a série "Diálogos com o Judiciário", promovida pela Firjan (Federação das Indústrias do Estado). Em debate, a segurança jurídica, fortalecimento do ambiente de negócios, competitividade e desenvolvimento econômico do país. Ele será recebido pelo governador, Ricardo Couto, e o presidente da Federação, Luiz Césio Caetano. Mendonça tem percorrido o país falando sobre estes temas, que soam como som de flauta para os empresários. Em Brasília, esta semana, o ministro afirmou categoricamente que "o Brasil não tem segurança jurídica". Ele critica mudanças constantes nas normas por travar o planejamento de longo prazo de investidores.

Estudantes do Rio podem ganhar "Pezinho de Meia"

Vereadora Helena Vieira (PSDB) criou projeto que beneficia alunos do Rio - Reprodução Redes Sociais

Vereadora Helena Vieira (PSDB) criou projeto que beneficia alunos do RioReprodução Redes Sociais

Projeto da vereadora Helena Vieira (PSDB) que tramita na Câmara do Rio institui o "Pezinho de Meia", poupança de incentivo educacional a estudantes do 7º ao 9º anos das escolas públicas municipais. A proposta pretende beneficiar famílias inscritas no CadÚnico. Para receber o benefício será necessário comprovar a renovação da matrícula, frequência escolar mínima de 80% e conclusão do ano letivo com aprovação. A proposta será analisada em segunda discussão.

PDT eufórico por aliança com Paes

Para Axel Grael, ex-prefeito de Niterói, "Eduardo Paes já provou sua competência e comprometimento. O Estado do Rio precisa de representantes capazes de enfrentar a corrupção e o crime organizado. Só assim, voltaremos ao caminho do desenvolvimento com sustentabilidade e justiça social", afirma.

Douglas Ruas dobra aposta no interior

O candidato do PL ao Governo do Estado, Douglas Ruas, percorreu nesta semana cidades da Região dos Lagos. Ele sempre agenda reuniões com lideranças políticas e representantes locais para discutir projetos de desenvolvimento regional. Em Iguaba Grande, foi recebido pelo prefeito Fabinho Costa (Cidadania).

PICADINHO

O lançamento de "Argentina para Brasileiros - um país de película", livro de Fabio Giambiagi, terá roda de conversa com o economista Pedro Malan. Amanhã, às 18h, no Cebri. Rua Marquês de São Vicente, 389, Gávea.

O Instituto de Medicina e Cidadania, do médico Luiz Roberto Londres, comemora 10 anos. A ONG já realizou quase 30 mil atendimentos voluntários na área da saúde para moradores de comunidades no Rio.

Até o dia 11, o CineFoot, festival de cinema dedicado exclusivamente ao futebol, exibirá 75 filmes de dez países em sessões gratuitas em vários espaços culturais do Rio.

Colaboração de Claudia Villas Boas