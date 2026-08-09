Além de ministro do STF, André Mendonça é o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)Marcelo Camargo/Agência Brasil

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Sidney Rezende
O ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça virá ao Rio de Janeiro amanhã (10) para inaugurar a série "Diálogos com o Judiciário", promovida pela Firjan (Federação das Indústrias do Estado). Em debate, a segurança jurídica, fortalecimento do ambiente de negócios, competitividade e desenvolvimento econômico do país. Ele será recebido pelo governador, Ricardo Couto, e o presidente da Federação, Luiz Césio Caetano. Mendonça tem percorrido o país falando sobre estes temas, que soam como som de flauta para os empresários. Em Brasília, esta semana, o ministro afirmou categoricamente que "o Brasil não tem segurança jurídica". Ele critica mudanças constantes nas normas por travar o planejamento de longo prazo de investidores.
Estudantes do Rio podem ganhar "Pezinho de Meia"

Vereadora Helena Vieira (PSDB) criou projeto que beneficia alunos do RioReprodução Redes Sociais

Projeto da vereadora Helena Vieira (PSDB) que tramita na Câmara do Rio institui o "Pezinho de Meia", poupança de incentivo educacional a estudantes do 7º ao 9º anos das escolas públicas municipais. A proposta pretende beneficiar famílias inscritas no CadÚnico. Para receber o benefício será necessário comprovar a renovação da matrícula, frequência escolar mínima de 80% e conclusão do ano letivo com aprovação. A proposta será analisada em segunda discussão.
PDT eufórico por aliança com Paes
Para Axel Grael, ex-prefeito de Niterói, "Eduardo Paes já provou sua competência e comprometimento. O Estado do Rio precisa de representantes capazes de enfrentar a corrupção e o crime organizado. Só assim, voltaremos ao caminho do desenvolvimento com sustentabilidade e justiça social", afirma.
Douglas Ruas dobra aposta no interior
O candidato do PL ao Governo do Estado, Douglas Ruas, percorreu nesta semana cidades da Região dos Lagos. Ele sempre agenda reuniões com lideranças políticas e representantes locais para discutir projetos de desenvolvimento regional. Em Iguaba Grande, foi recebido pelo prefeito Fabinho Costa (Cidadania).
PICADINHO
O lançamento de "Argentina para Brasileiros - um país de película", livro de Fabio Giambiagi, terá roda de conversa com o economista Pedro Malan. Amanhã, às 18h, no Cebri. Rua Marquês de São Vicente, 389, Gávea.
O Instituto de Medicina e Cidadania, do médico Luiz Roberto Londres, comemora 10 anos. A ONG já realizou quase 30 mil atendimentos voluntários na área da saúde para moradores de comunidades no Rio.
Até o dia 11, o CineFoot, festival de cinema dedicado exclusivamente ao futebol, exibirá 75 filmes de dez países em sessões gratuitas em vários espaços culturais do Rio.
Colaboração de Claudia Villas Boas