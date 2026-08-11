Candidatos ao governo do estado do Rio, exceto Eduardo Paes, participaram de debate no domingo - Lucas Figueiredo/Band

Candidatos ao governo do estado do Rio, exceto Eduardo Paes, participaram de debate no domingoLucas Figueiredo/Band

Publicado 11/08/2026 05:00 | Atualizado 11/08/2026 07:19

Estamos a 54 dias da eleição . Neste início, as propostas centralizam-se em segurança pública, educação e gestão da saúde. Líder nas pesquisas, Eduardo Paes (PSD) promete reestruturar a regulação de vagas e integrar o sistema municipal com o estadual de saúde.

O candidato Douglas Ruas (PL) representa a continuidade ideológica da direita e foca na reestruturação policial e na segurança territorial. O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) anunciou um modelo de tolerância zero com o crime e resgate do funcionalismo. Ele defende uma política carcerária inspirada na de El Salvador, propondo "deflacionar" os presídios.

William Siri (PSOL) foca na integração das forças de segurança e no investimento social de base. André Marinho (Novo) anunciou o Programa "Sai Fuzil, Entra Brasil", que visa desarmamento do crime organizado.

Tolerância Zero da Prefeitura em debate

Maíra do MST (PT) vai coordenar reunião sobre ocupação de ambulantes - Reprodução

Maíra do MST (PT) vai coordenar reunião sobre ocupação de ambulantesReprodução

O programa "Tolerância Zero", que visa combater a ocupação irregular nas praias da Zona Sul do Rio, será tema hoje, na Câmara Municipal, de audiência pública convocada pelos vereadores petistas Maíra do MST e Leonel de Esquerda. O objetivo é avaliar o impacto nas atividades dos ambulantes e encontrar soluções para fiscalizar a informalidade sem prejudicar os trabalhadores. A reunião contará com a participação do SindInformal e de movimentos sociais.

Sindicato aciona MP contra demissão em massa

O Sindicato dos Trabalhadores de Saneamento Básico do Rio ingressou com denúncia no Ministério Público do Trabalho pedindo a reintegração de 460 funcionários da Rio + Saneamento. "Qualquer demissão deve ser negociada com o sindicato da categoria, e isso não tem ocorrido", afirma Vitor Duque, presidente da entidade.

Proposta amplia benefício a mulheres em vulnerabilidade

O deputado federal Reimont (PT-RJ) apresentou projeto que reduz para 62 anos a idade para mulheres em situação de vulnerabilidade receberem o Benefício de Prestação Continuada. O BPC garante um salário mínimo mensal a idosos e pessoas com deficiência que comprovem não ter renda. Para os homens continua a exigência de 65 anos.

PICADINHO

O espetáculo "Como um Palhaço - Like a Clown", com Helena Bittencourt e Goos Meeuwsen, estreia no dia 13, às 20h, no Teatro Ipanema. Rua Prudente de Morais, 824.



Até o dia 28, o Festival de Bossa & Jazz reúne artistas do Brasil e de Portugal na Vinoteca do Visconde. Rua Visconde de Caravelas, 121, Botafogo.



O artista francês Jérôme Poignard apresenta, até 22 de setembro, a exposição "Cidade Líquidas - Rio, Paris, Café", no Bar dos Descasados do Hotel Santa Teresa MGallery. Rua Almirante Alexandrino, 660, em Santa Teresa.

Colaboração de Claudia Villas Boas