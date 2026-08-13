Candidato ao governo do Estado do Rio pelo Republicanos, Anthony Garotinho continua na disputa - divulgação/ Douglas Shineidr

Candidato ao governo do Estado do Rio pelo Republicanos, Anthony Garotinho continua na disputadivulgação/ Douglas Shineidr

Publicado 13/08/2026 05:00

A Justiça do Rio de Janeiro determinou o cumprimento da sentença que suspende os direitos políticos do ex-governador Anthony Garotinho, decorrente da condenação por improbidade administrativa. O juiz Ricardo Cyfer, da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, levou em conta a certidão de trânsito em julgado da ação que resultou na condenação do ex-governador, emitida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 11 de julho de 2025. O prazo de oito anos de inelegibilidade vai até 2033. O calendário eleitoral estipula que processos dessa natureza (Registro de Candidatura) e seus eventuais recursos devem estar julgados e com as decisões publicadas até 14 de setembro pelos Tribunais Regionais Eleitorais. Os advogados de Garotinho garantem que ele continua candidato.

O peso de Nova Iguaçu na eleição estadual

Dudu Reina e Rogério Lisboa declararam quem vão apoiar para o governo - Divulgação

Dudu Reina e Rogério Lisboa declararam quem vão apoiar para o governoDivulgação

O apoio de Rogério Lisboa e do atual prefeito Dudu Reina, ambos do Progressistas, ao candidato Eduardo Paes (PSD) na disputa ao governo do estado não é pequeno. Ele carrega uma importância estratégica central devido às reviravoltas recentes na corrida eleitoral. Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, é o 4º maior colégio eleitoral do estado, com cerca de 617 mil eleitores, respondendo por cerca de 5% de todos os votos do Rio de Janeiro.

Câmara Federal debate Tarifa Zero em dias de Enem

A Frente Parlamentar em Defesa da Tarifa Zero no Enem e nos Vestibulares, da Câmara do Rio, realizou audiência pública. Participaram representantes do Poder Executivo, de pré-vestibulares populares e movimentos sociais, além de entidades como a União Nacional dos Estudantes (UNE). Segundo a comissão, o valor das tarifas é um obstáculo para muitos estudantes, principalmente das periferias, e contribui para o número de faltas nas provas.

Procon orienta sobre riscos de apostas on-line

A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o Procon-RJ lançaram a cartilha "Apostas Online: Bets e Jogos de Azar - Proteja seu dinheiro, sua saúde e sua família". Além de conscientizar sobre os riscos das apostas, o guia ensina a prevenir dívidas, identificar perda de controle e indica canais de apoio.

PICADINHO

"Sexualidades Não Nascem Prontas: do Nascimento ao Envelhecimento", coletânea organizada pelas psicanalistas Mônica Donetto Guedes e Renata Botelho, será lançado hoje, às 18h, na Livraria da Travessa do BarraShopping.



A cantora francesa Manu Le Prince apresenta o show de lançamento do álbum "Terra Canta". Hoje, às 20h, no Blue Note Rio. Avenida Atlântica, 1910, Copacabana.



O espetáculo "Trem Mineiro – Homenagem a Beto Guedes, ao Clube da Esquina e a outras Esquinas" chega ao Dolores Club. Amanhã, às 20h30. Rua do Lavradio, 10, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas