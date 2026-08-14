O saneamento é um dos problemas da Baixada Fluminense, a segunda região mais populosa do Rio - Foto: Ilustração

O saneamento é um dos problemas da Baixada Fluminense, a segunda região mais populosa do Rio Foto: Ilustração

Publicado 14/08/2026 05:00

Como é possível que uma região com 3 milhões de eleitores e que detém 20% dos votos fluminenses, não consiga fazer pressão junto ao Palácio Guanabara para, pelo menos, atender e amenizar necessidades históricas da população? A Baixada convive com falta crônica de saneamento básico, segurança pública, domínio de milícias, transporte público ineficiente e dependência socioeconômica da capital. Segundo dados do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), quase todos os 13 municípios da região registram baixo ou crítico desenvolvimento socioeconômico. Vários municípios figuram nas piores posições do Ranking do Saneamento do Instituto Trata Brasil com esgoto sem tratamento e enchentes recorrentes. Apesar de abrigar partes da bacia hidrográfica que abastece o Grande Rio, moradores sofrem com o fornecimento irregular e de má qualidade.

Eleição Suplementar: adiamento no radar

O Supremo Tribunal Federal julgará o mandato-tampão no estado do Rio - Antonio Augusto / STF

O Supremo Tribunal Federal julgará o mandato-tampão no estado do RioAntonio Augusto / STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou a retomada do julgamento que definirá as regras da eleição suplementar (mandato-tampão) para o governo do Rio de Janeiro para o dia 19 de agosto. Os ministros decidirão se a votação será direta (com a participação popular) ou indireta (feita pelos deputados da Alerj). A "Rádio Corredor" especula que novos pedidos de vista (mais tempo para análise) possam ocorrer e inviabilizar o pleito.

Inteligência Artificial repercute nas aulas

O 4° Encontro de Educadores do Século XXI, realizado pela Firjan SESI, irá debater, nos dias 14 e 15, a Inteligência Artificial nas salas de aula. A Techy, platataforma de IA pedagógica, revelou que, com a ferramenta, o engajamento entre os alunos aumentou 86% e as notas médias subiram de 77 para 81 em um ano.

Cine Vaz Lobo receberá investimento de R$ 19 milhões

A Prefeitura do Rio publicou a desapropriação do Cine Vaz Lobo, na Zona Norte. O lugar tem investimento previsto de R$ 19 milhões que inclui a restauração da arquitetura original, móveis, equipamentos e a própria desapropriação. O tombamento foi um pedido da vereadora Vera Lins e do deputado Dionísio Lins, ambos do PP, ao então prefeito Eduardo Paes (PSD). O novo centro cultural é voltado a moradores de Madureira, Serrinha, Vaz Lobo e entorno.

PICADINHO

O monólogo "Quero ser Elke Maravilha", idealizado e protagonizado por Igor Castilho, estreia no Teatro Candido Mendes, em Ipanema, hoje, às 20h. Rua Joana Angélica, 63.



"Plunct Plact Zuum – Uma viagem no tempo com Raul!" é o concerto que a Favela Orquestra realiza em homenagem a Raul Seixas. Hoje, às 19h, no Teatro Nelson Rodrigues. Avenida República do Paraguai, 230, Centro.



Amanhã, o neurocirurgião Orlando Maia, vice-presidente do Congresso Brasileiro de Neurocirurgia 2026, participa do evento "Aneurismas Complexos: Técnicas de Remodelação com Stent e Balão para Otimização da Coiling". O evento será no Windsor Barra Hotel & Convention Center.

Colaboração de Claudia Villas Boas