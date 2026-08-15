China acusou empresas americanas de inteligência artificial - Arte

China acusou empresas americanas de inteligência artificialArte

Publicado 15/08/2026 05:00

Com o início da campanha eleitoral amanhã, aumenta a atenção sobre o uso da inteligência artificial. "A IA do nosso feed", relatório da Lupa Pesquisa, aponta que dos 226 conteúdos coletados em quatro meses, 101 (cerca de 45%) tiveram o uso de imagens manipuladas confirmado e quase 40% eram sobre política. De acordo com o estudo, as ferramentas para detecção não são confiáveis por produzirem resultados divergentes. Em mais da metade dos casos, não foi possível confirmar nem descartar o uso de fraude. A IA foi utilizada para criar deepfakes, que cria ou altera vídeos, áudios e imagens de pessoas, e geraram avatares que distorciam pesquisas eleitorais e provavelmente será usada para manipular, confundir ou polarizar eleitores.

PP apoia Pedro Paulo para o Senado

Evento teve a presença de prefeitos, vereadores e candidatos a deputados - Allan Vilela

Evento teve a presença de prefeitos, vereadores e candidatos a deputados Allan Vilela

Lideranças do Progressistas no Rio de Janeiro (PP-RJ) oficializaram o apoio à candidatura de Pedro Paulo (PSD) ao Senado Federal. Organizado pelo presidente do PP-RJ, Dr. Luizinho, o ato contou com a presença de prefeitos, vereadores e candidatos a deputados federais e estaduais. O grupo político do ex-prefeito Rogério Lisboa e do atual prefeito de Nova Iguaçu, Dudu

Reina, liderou o movimento de apoio. O partido conta com 17 prefeitos no estado.

Plataforma amplia acessos a dados de segurança

O Instituto de Segurança Pública lançou o portal ISPMicrodados para facilitar o acesso às informações da área. A plataforma, que reúne informações desde 2006, permite que qualquer cidadão consulte e gere base de dados. O objetivo é usar o material em pesquisas, na produção de informações e no debate público sobre segurança. Os dados serão divulgados trimestralmente. O intervalo é necessário para corrigir eventuais erratas.

Emenda de deputado leva carros e fuzis para a PM

O deputado federal Jorge Braz (Republicanos-RJ) destinou R$ 1,8 milhão em emenda parlamentar para a Polícia Militar do Estado do Rio. Parte desses recursos já foram aplicados na compra de dois veículos pick-up blindados que foram entregues com a presença do deputado. Em breve, a Polícia receberá cinco fuzis. Braz anunciou que não será candidato à reeleição.

PICADINHO

O Crematório e Cemitério da Penitência recebe doações para sua Campanha do Agasalho. Rua Monsenhor Manuel Gomes, 307, no Caju.



Mesquita recebe festival gratuito de cinema para todas as idades. O público poderá assistir 16 filmes com pipoca e refrigerante na Praça Walter Borges. As sessões serão às 18h30 e 20h.



Um fusca pintado à mão pelo muralista RafaMon é uma das atrações da terceira edição do Festival de Arte de Santa Teresa. Até amanhã no Museu Casa de Benjamin Constant. Rua Monte Alegre, 255.

Colaboração de Claudia Villas Boas