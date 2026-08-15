China acusou empresas americanas de inteligência artificialArte
Com o início da campanha eleitoral amanhã, aumenta a atenção sobre o uso da inteligência artificial. "A IA do nosso feed", relatório da Lupa Pesquisa, aponta que dos 226 conteúdos coletados em quatro meses, 101 (cerca de 45%) tiveram o uso de imagens manipuladas confirmado e quase 40% eram sobre política. De acordo com o estudo, as ferramentas para detecção não são confiáveis por produzirem resultados divergentes. Em mais da metade dos casos, não foi possível confirmar nem descartar o uso de fraude. A IA foi utilizada para criar deepfakes, que cria ou altera vídeos, áudios e imagens de pessoas, e geraram avatares que distorciam pesquisas eleitorais e provavelmente será usada para manipular, confundir ou polarizar eleitores.
PP apoia Pedro Paulo para o Senado
Evento teve a presença de prefeitos, vereadores e candidatos a deputados Allan Vilela
Lideranças do Progressistas no Rio de Janeiro (PP-RJ) oficializaram o apoio à candidatura de Pedro Paulo (PSD) ao Senado Federal. Organizado pelo presidente do PP-RJ, Dr. Luizinho, o ato contou com a presença de prefeitos, vereadores e candidatos a deputados federais e estaduais. O grupo político do ex-prefeito Rogério Lisboa e do atual prefeito de Nova Iguaçu, Dudu
Reina, liderou o movimento de apoio. O partido conta com 17 prefeitos no estado.
Reina, liderou o movimento de apoio. O partido conta com 17 prefeitos no estado.
Plataforma amplia acessos a dados de segurança
O Instituto de Segurança Pública lançou o portal ISPMicrodados para facilitar o acesso às informações da área. A plataforma, que reúne informações desde 2006, permite que qualquer cidadão consulte e gere base de dados. O objetivo é usar o material em pesquisas, na produção de informações e no debate público sobre segurança. Os dados serão divulgados trimestralmente. O intervalo é necessário para corrigir eventuais erratas.
Emenda de deputado leva carros e fuzis para a PM
O deputado federal Jorge Braz (Republicanos-RJ) destinou R$ 1,8 milhão em emenda parlamentar para a Polícia Militar do Estado do Rio. Parte desses recursos já foram aplicados na compra de dois veículos pick-up blindados que foram entregues com a presença do deputado. Em breve, a Polícia receberá cinco fuzis. Braz anunciou que não será candidato à reeleição.
PICADINHO
O Crematório e Cemitério da Penitência recebe doações para sua Campanha do Agasalho. Rua Monsenhor Manuel Gomes, 307, no Caju.
Mesquita recebe festival gratuito de cinema para todas as idades. O público poderá assistir 16 filmes com pipoca e refrigerante na Praça Walter Borges. As sessões serão às 18h30 e 20h.
Um fusca pintado à mão pelo muralista RafaMon é uma das atrações da terceira edição do Festival de Arte de Santa Teresa. Até amanhã no Museu Casa de Benjamin Constant. Rua Monte Alegre, 255.
Mesquita recebe festival gratuito de cinema para todas as idades. O público poderá assistir 16 filmes com pipoca e refrigerante na Praça Walter Borges. As sessões serão às 18h30 e 20h.
Um fusca pintado à mão pelo muralista RafaMon é uma das atrações da terceira edição do Festival de Arte de Santa Teresa. Até amanhã no Museu Casa de Benjamin Constant. Rua Monte Alegre, 255.
Colaboração de Claudia Villas Boas
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