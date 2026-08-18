Deputada federal Benedita da Silva foi vice-governadora e governadora do estado do Rio de Janeiro - Reprodução

Deputada federal Benedita da Silva foi vice-governadora e governadora do estado do Rio de JaneiroReprodução

Publicado 18/08/2026 05:00 | Atualizado 18/08/2026 07:41

Aos 84 anos, a deputada federal Benedita da Silva possui 43 anos de vida pública, tendo iniciado sua trajetória em 1º de janeiro de 1983, quando assumiu o cargo de vereadora.

Ela desafiou a lógica para quem nasceu na favela da Praia do Pinto e foi criada no morro do Chapéu Mangueira, no Leme, Zona Sul do Rio. A parlamentar enfrentou uma infância de extrema pobreza.

Trabalhou como empregada doméstica, lavadeira e camelô antes de se formar em Serviço Social. Candidata ao Senado nesta eleição, cargo que já ocupou no passado, ela promete agora apoiar Lula com "unhas e dentes".

Defensora dos Direitos Humanos e dos direitos da população negra, das mulheres e das comunidades periféricas, foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores (PT).

Moradores de Paquetá reivindicam melhorias

Ilha de Paquetáa fica distante 15 quilômetros do Centro do Rio de Janeiro - Reprodução

Ilha de Paquetáa fica distante 15 quilômetros do Centro do Rio de JaneiroReprodução

A Comissão de Cultura promoveu uma audiência pública com moradores de Paquetá. Desde 1999, a ilha é Área de Proteção do Ambiente Cultural. Entre os maiores problemas apontados estão a interdição do histórico Solar Del Rey há 17 anos, a desativação da Escola Municipal Pedro Bruno há quase uma década e a redução da equipe responsável pela conservação, que já chegou a contar com mais de 20 trabalhadores e atualmente possui apenas quatro.

Hospital Pedro Ernesto pede socorro

O Hospital Pedro Ernesto está com estoque zerado de sangue O+ e O-. Segundo o setor de hemoterapia, o número de doadores caiu 60% enquanto a necessidade de transfusão aumentou 30%. A doação pode ser feita de segunda a sexta, de 9h às 15h. A unidade fica no Boulevard 28 de Setembro, 109, em Vila Isabel.

Escolhida suplente de Jordy para o Senado

Ex-prefeita de Paracambi por dois mandatos, Lucimar Ferreira (PL) será a suplente na chapa de Carlos Jordy (PL) ao Senado. O partido quer que a candidata, que é mulher do deputado federal Dr Flávio e cunhada do deputado estadual Dr Deodalto, atue junto ao eleitorado feminino e a líderes da Baixada Fluminense.

PICADINHO

Hoje, o Projeto Grael completa 28 anos. Fundado pelos irmãos Lars e Torben Grael e Marcelo Ferreira, o projeto oferece esporte e profissionalização para crianças e jovens.



Manuela Ornelas lança o primeiro livro, "Manu da Peixaria: Como Vender seu Peixe". Amanhã, a partir das 19h, no Push Pop Sushi. Rua Barata Ribeiro, 774, Copacabana.



O espetáculo "Guerreiras!" realizará apresentações gratuitas, no Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias, nos dias 19 e 26 de agosto e 1º e 8 de setembro, às 16h.

Colaboração de Claudia Villas Boas