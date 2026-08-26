Jordy e Sóstenes são alvos de investigação sobre assessores, advogados e empresas de fachada - Reprodução

Jordy e Sóstenes são alvos de investigação sobre assessores, advogados e empresas de fachadaReprodução

Publicado 26/08/2026 05:00

Ao contrário do que muita gente pensa, a Operação Galho Fraco não foi encerrada com a condenação ou arquivamento, pois continua em andamento. Ela foi deflagrada em dezembro de 2025, e citava os deputados federais Carlos Jordy e Sóstenes Cavalcante, ambos do PL-RJ. Os parlamentares tornaram-se alvos de mandados de busca, apreensão e quebra de sigilo. A ação policial desdobrou-se em novas fases investigativas conduzidas pela Polícia Federal e autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para a apuração de crimes como peculato e lavagem de dinheiro. O inquérito segue gerando novas diligências, como a deflagração de fases posteriores voltadas a analisar tentativas de ocultação de provas e contratos associados aos recursos de cotas parlamentares. No início da investigação, Carlos Jordy classificou a ação como uma "perseguição implacável" e "covarde".

Nós do Morro entra na rota do turismo

Grupo Nós do Morro com Heloisa Helena, candidata a deputada federal - Divulgação

Grupo Nós do Morro com Heloisa Helena, candidata a deputada federal Divulgação

Em parceria com o projeto "Na Favela Turismo", o Nós do Morro abriu as portas para uma experiência de turismo cultural no Vidigal. O grupo, que já teve mais de 21 mil alunos e contribuiu para a formação de mais de 500 profissionais de cultura, passa por dificuldades financeiras. "Estamos com uma vaquinha on-line para sustentar a casa, pagar os profissionais e retomar as oficinas. Temos apenas um curso de edição e roteiro. Por isso, resolvemos fomentar o turismo no casarão", explicou a diretora Sabrina Rosa.

Guia reúne atrações da Região Metropolitana

Por meio do Programa "Integra Rio", a Secretaria Especial de Integração Metropolitana lançou o Guia de Turismo Metropolitano, na versão impressa e digital, com atrações dos 22 municípios da região. "Muitos ativos são pouco conhecidos pelo morador do estado. O guia nasce para conectar territórios e apresentar uma visão integrada do turismo, ampliar oportunidades e impulsionar a economia local", afirma Gustavo Franck, um dos idealizadores.

Empreendedorismo feminino em alta no Rio

Um mapeamento com 1.385 mulheres mostra o perfil do empreendedorismo feminino no Rio: 75,5% são negras e 57,1% são as principais provedoras de seus lares. A primeira edição carioca da "Virada da Empreendedora", promovido pela Rede Mulher Empreendedora, debaterá desde precificação até o uso de Inteligência Artificial nos negócios. O evento, nos dias 27 e 28, será na FIAP, em Botafogo.

PICADINHO

O SESI Lab recebe hoje o lançamento do livro "Líder de Gente e Agentes: como decidir melhor quando pessoas e agentes de inteligência artificial trabalham juntos", de Henrique Souza.



"Nuas e Vestidas", exposição de Cristina Salgado, reúne pinturas, trabalhos tridimensionais e recortes em MDF. Inauguração hoje, às 19h, na Anita Schwartz Galeria de Arte. Rua José Roberto Macedo Soares, 30, Gávea.



O advogado Thiago Sant'Anna apresentará amanhã, às 17h30, a palestra "A ciência de que precisamos para o oceano que queremos", na ABL. Avenida Presidente Wilson, 203, Castelo.

Colaboração de Claudia Villas Boas