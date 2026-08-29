Nas recentes pesquisas eleitorais, Garotinho (Rep) aparece em terceiro lugar nas intenções de voto - Divulgação

Nas recentes pesquisas eleitorais, Garotinho (Rep) aparece em terceiro lugar nas intenções de votoDivulgação

Publicado 29/08/2026 05:00

A decisão por unanimidade do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) de proibir Anthony Garotinho (Republicanos) de utilizar recursos dos fundos Eleitoral e Partidário, além de vetar sua participação no horário eleitoral gratuito de rádio e TV e em debates, mudou o cenário da disputa. A liminar foi concedida com base na suspensão dos direitos políticos do ex-governador devido a uma condenação definitiva por improbidade administrativa quando era secretário no Governo de Rosinha Garotinho. Os estrategistas que acompanham as trajetórias de Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) acreditam que se a decisão for mantida, o jogo será muito mais pesado sem Garotinho. Já que abre-se até a possibilidade de Paes vencer no primeiro turno.

Violência dispara atendimento psicológico a rodoviários

Ônibus usados como barricadas e assaltos abalam os motoristas do Rio - Reprodução

Ônibus usados como barricadas e assaltos abalam os motoristas do RioReprodução

O aumento da violência e de ônibus sequestrados para servirem como barricadas está refletindo nos pedidos de afastamento e atendimento psicológico dos motoristas profissionais do município do Rio. Este ano, até agora, mais de 310 solicitações foram feitas ao Sindicato dos Rodoviários. De acordo com o vice-presidente, José Carlos Sacramento, de janeiro até agosto, 50 ônibus foram usados como barricadas por traficantes. Em 2025, foram registrados 4.449 assaltos a ônibus.

Festival arrecada livros para projeto social

O "Projeto Ônibus-Biblioteca Livros nas Praças" participa, pela primeira vez, da 4ª edição do Festival Harmonia, que acontece até amanhã, no Parque das Figueiras, na Lagoa. O público poderá doar livros, que passarão a integrar o acervo do projeto social, e pegar exemplares emprestados gratuitamente.

Expo Agro Araruama estima gerar R$ 4,5 milhões

Araruama, na Região dos Lagos do Rio, sedia uma edição da Expo Agro até o dia 30. Além do agronegócio, o evento terá shows e gastronomia como atrações. A organização calcula um público de 375 mil pessoas, gerar cerca de 350 empregos temporários e impactar diretamente a economia da cidade em R$ 4,5 milhões.

PICADINHO

Hoje e amanhã, o festival "Arte Core" volta a ocupar o MAM Rio, no Aterro. O evento reunirá artes visuais, skate, música, moda e oficinas.



A ONG Crescer e o Hilton Copacabana recebem inscrições até amanhã para curso gratuito de confeitaria. As aulas iniciam no dia 15 de setembro e seguem até 8 de outubro.



Thomaz Velho e Adriana Nakamuta participam de conversa, com mediação da jornalista Domi Valansi, sobre a exposição "Tormenta". Hoje, às 15h, na Casa Brasil. Rua Visconde de Itaboraí, 78, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas