Candidato ao Senado, Marcos Dias (Podemos) participou do debate promovido pelo O Dia e OAB-RJ - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Candidato ao Senado, Marcos Dias (Podemos) participou do debate promovido pelo O Dia e OAB-RJCarlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 03/09/2026 05:00

debate dos candidatos ao Senado Federal na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ), organizado pela entidade e o Grupo O Dia, na terça-feira (01), trouxe confrontos paralelos na busca de espaço local e ocupação de território político. O pastor e atual presidente do Podemos no Rio, Marcos Dias, vereador do município do Rio de Janeiro, eleito em 2024, e ex-secretário de Integração Metropolitana, fez questão de provocar Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, ex-prefeito de Belford Roxo, que governou a cidade da Baixada Fluminense por dois mandatos. Ele criticou a má gestão do ex-prefeito. Dias é irmão do pastor Everaldo e Waguinho aposta no sucesso eleitoral da sua mulher, a deputada federal Daniela do Waguinho (Republicanos).

Obra com riscos ambientais na Ilha Grande

Terminal Tebig fica a 2 quilômetros da Ilha Grande, próximo à Lagoa Azul - Foto: Reprodução internet

Terminal Tebig fica a 2 quilômetros da Ilha Grande, próximo à Lagoa AzulFoto: Reprodução internet

O deputado estadual Carlos Minc (PSB) se levantou contra a intenção da Transpetro de duplicar o terminal Tebig, na Baía da Ilha Grande, aumentando a movimentação de petróleo na área ambiental. Ele argumenta que na Baía da Ilha Grande e em Arraial do Cabo não se poderia admitir maior atividade petrolífera. Outras regiões poderiam ser consideradas, mas com fortes restrições, como as baías de Guanabara e Sepetiba. E, eventualmente, o Porto do Açu, no Norte Fluminense.

Novo visual de Tarcísio Motta

O deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ) virou assunto nos bastidores do lançamento da candidatura de Monica Benício ao Senado, no último sábado. O motivo? Apareceu de cabelos soltos, diferente do tradicional rabo de cavalo. Entre brincadeiras e perguntas sobre uma possível mudança de visual para a campanha, respondeu no melhor estilo Tarcísio: "Eu tenho rabo de cavalo, mas não tenho rabo preso".

OAB volta a pedir Delegacia em Petrópolis

A OAB-RJ e a subseção de Petrópolis cobram a instalação de uma Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) no município para combater os altos índices de violência de gênero na Região Serrana. Existe autorização legal desde 2022 (Lei Estadual nº 9.605), mas a delegacia ainda não foi implementada pelo Estado.

PICADINHO

"Vida de Cão – Uma Amizade Fora da Coleira" fica em cartaz no Teatro Dulcina, no Centro, em curtíssima temporada, de hoje a 13 de setembro. Rua Alcindo Guanabara, 17.



"A arte de matar", com poemas de Salgado Maranhão, será lançado hoje, às 18h30, com sarau no restaurante Orla 21, no Prodigy Hotel do Aeroporto Santos Dumont, no Centro.



O pianista e compositor Marvio Ciribelli se apresentará amanhã, às 21h, no Bottle's Bar. Beco das Garrafas. Rua Duvivier, 37, Copacabana.

Colaboração de Claudia Villas Boas