Deputado federal Nikolas Ferreira e Ana Castela na Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, em SP - Reprodução rede social

Deputado federal Nikolas Ferreira e Ana Castela na Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, em SPReprodução rede social

Publicado 02/09/2026 05:00

A cantora Ana Castela , fenômeno da música sertaneja, aos 22 anos, fatura com shows entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões por mês. Deu o que falar ela ter posado sorridente ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), na Festa do Peão de Barretos. Os dois fizeram o sinal de 22 com as mãos, número associado ao Partido Liberal e a Jair Bolsonaro. Chamada de "bolsonarista", preferiu o silêncio. Em público, não desmentiu seu apoio a Flávio Bolsonaro, mas é certo que nutre simpatia pelo pensamento da direita. Nos últimos 24 meses, a cantora fez pelo menos cinco apresentações no estado do Rio de Janeiro. No fim de agosto, foi a estrela principal em São Fidélis (Norte Fluminense), por coincidência governado pelo PL.

Climão no debate DIA/OAB entre senadores

Monica Benicio foi a única representante feminina participante do debate - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Monica Benicio foi a única representante feminina participante do debateCarlos Elias Junior/ Agência O Dia

Numa das rodadas, o candidato fazia perguntas para o outro, conforme o tema sorteado. Na vez de Carlos Portinho (PL), o assunto que saiu da urna foi "violência contra a mulher". A plateia pensou que ele optaria pela única representante do sexo feminino, Monica Benício (PSOL), que se notabilizou pela luta de identificação de mandantes e matadores de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Portinho surpreendeu e convidou seu colega de partido, Carlos Jordy, para responder.

Nutricionista ensina alimentação para TEA

A Secretaria Especial de Inclusão promoverá amanhã, no Centro Administrativo São Sebastião, a capacitação "Nutrição no Autismo II: Seletividade Alimentar no TEA", com a nutricionista Eliane Campos. O evento abordará estratégias para ampliar a aceitação alimentar de pessoas com transtorno do espectro autista.

Isenção fiscal na berlinda do Rio

O governo do Estado do Rio enviou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa pedindo o adiamento do ICMS sobre o querosene de aviação (QAV). Ocorre que a projeção de renúncia fiscal total (isenções e incentivos de ICMS) do Governo alcança a expressiva cifra de R$ 24,14 bilhões para o ano.

PICADINHO

A Abrasel-RJ inicia hoje, às 9h, o "Ciclo de Encontros" com candidatos ao Governo do Estado, no restaurante Spesso, em Botafogo. O primeiro convidado é Douglas Ruas (PL).

Com 30 anos de atuação no audiovisual brasileiro, a produtora Elisa Tolomelli acaba de se juntar à Inova Filmes como executiva de novos negócios.



A exposição "Micélio, entre o fim e o começo de tudo", sobre a trajetória da artista Kyria Oliveira, segue até o dia 6 no Paço Imperial. Praça Quinze de Novembro, 48, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas