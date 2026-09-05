Escritório de Flávio Bolsonaro está localizado na mansão do senador no Lago Sul, em Brasília (DF) - Reprodução

Escritório de Flávio Bolsonaro está localizado na mansão do senador no Lago Sul, em Brasília (DF)Reprodução

Publicado 05/09/2026 05:00

Veio a público, em julho, que o escritório Flávio Bolsonaro Sociedade Individual de Advocacia, registrado em Brasília desde abril de 2021, emitiu notas fiscais que somam R$ 1,5 mlhão. As notas são ligadas a empresas investigadas no caso Master. Foram emitidas duas notas de R$ 500 mil para a empresa Copenhagen Consultoria, canceladas no mesmo dia, e outra no valor de R$ 500 mil emitida para a Contábil Correa. O senador e candidato à presidência negou irregularidades e afirmou que a relação é legal e privada, tendo prestado serviços de assessoria jurídica contratados de forma legítima. O curioso é que o escritório do senador está localizado no Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul, área nobre de Brasília, e não possui nenhum funcionário.

Transpetro esclarece obra na Ilha Grande

Terminal da Transpetro em Angra dos Reis, no litoral Sul Fluminense - Divulgação/Rede oficial Transpetro

Terminal da Transpetro em Angra dos Reis, no litoral Sul FluminenseDivulgação/Rede oficial Transpetro

Em relação à duplicação do Terminal Tebig, em Ilha Grande, a Transpetro enviou nota de esclarecimento. A empresa esclarece que o pedido de licenciamento ao Ibama não será para ampliação do Terminal de Angra dos Reis, mas a uma nova infraestrutura, de menor impacto ambiental e social e restrito à operação de transbordo de petróleo e derivados entre embarcações. O processo está na fase de elaboração do estudo e relatório de Impacto Ambiental.

Idosos ajudarão alunos de escolas públicas estaduais

Escolas públicas da rede estadual poderão ter o Programa "Experiência Camarada", em que idosos irão auxiliar na formação de jovens do Rio por meio de palestras, treinamentos e engajamento em projetos interdisciplinares. A proposta, do deputado Marcelo Dino (PL), aprovada pela Alerj, segue para sanção do governador.

SUS pode facilitar diagnóstico de Alzheimer

O exame de sangue que ajuda a identificar a doença de Alzheimer poderá ser realizado no SUS, mediante indicação médica. A proposta, do senador Romário, busca ampliar o acesso a uma tecnologia menos invasiva que pode auxiliar na investigação da doença e já está disponível na rede privada, mas ainda tem um custo elevado: R$ 3,6 mil. "Quanto antes houver investigação adequada, mais cedo paciente e família receberão orientação, acompanhamento e cuidado", afirma o parlamentar, que atualmente está sem partido.

PICADINHO

Hoje, Dia da Amazônia, acontece o evento "Amazônia é aqui: Virada cultural pela Justiça Climática". A partir das 15h, no Parque Realengo.



A Rede Supermarket está lançando sacolas retornáveis que serão vendidas em todas as 152 lojas com parte da renda revertida para o projeto Pro Criança Cardíaca.



Com o tema "A favela é parte da cidade", o Instituto Arquitetos da Favela realiza hoje o II Seminário Arquitetura da Favela e Urbanismo Social com vivência no Morro da Providência.

Colaboração de Claudia Villas Boas