Maricá lidera ranking nacional de royalties do petróleo e pode superar R$ 5 bilhões em 2026 - Divulgação/ Vinicius Manhaes

Maricá lidera ranking nacional de royalties do petróleo e pode superar R$ 5 bilhões em 2026Divulgação/ Vinicius Manhaes

Publicado 08/09/2026 05:00 | Atualizado 08/09/2026 11:20

Entre os municípios que mais recebem royalties do petróleo no país, Maricá segue na primeira posição no Brasil , seguida por Saquarema e Macaé. Estes royalties são uma compensação financeira paga pelas empresas petroleiras ao governo brasileiro pelo direito de extrair petróleo e gás natural nas regiões perfuradas. Entre janeiro e julho de 2026, a cidade do prefeito Washington Quaquá já recebeu cerca de R$ 1,9 bilhão em participações especiais do petróleo. A previsão anual da prefeitura é arrecadar mais de R$ 4 bilhões com petróleo ao longo de todo o ano de 2026. Especialistas consideram a cifra modesta e dizem que a dinheirama pode ultrapassar os R$ 5 bilhões.

Credcesta e Banco Master na pauta da Alerj

Projeto do Deputado Luiz Paulo prevê suspensão de descontos em folha - Divulgação/Alerj

Projeto do Deputado Luiz Paulo prevê suspensão de descontos em folha Divulgação/Alerj

Será votado hoje o projeto de Lei, de autoria do deputado Luíz Paulo (PSD), que suspende os descontos em folha decorrentes de cartão e empréstimos consignados contratados com o Credcesta, braço do Banco Master, por servidores civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do estado. A suspensão dos descontos é voltada também para todas as modalidades similares contratadas junto ao banco.

Câmara do Rio preserva urbanismo do Bairro Peixoto

Durante a análise do projeto Praça Onze Maravilha, a Câmara do Rio arquivou o trecho que incluía o Bairro Peixoto, sub-bairro de Copacabana, na Zona Sul, entre as áreas previstas na proposta. O texto anteriormente aprovado permitia que construções entre as ruas Santa Clara, Figueiredo Magalhães, Siqueira Campos e Tonelero erguidas antes da criação da Área de Proteção Ambiental, no fim da década de 1980, poderiam alcançar até 11 metros.

Musical "Gungas, Marimbas e Urucungos"

Jovens de cinco comunidades quilombolas do Maranhão e mais de 50 artistas apresentam espetáculo gratuito no Teatro Carlos Gomes nesta quarta (9). Será a celebração da Capoeira Angola, da música, da dança, do teatro e da ancestralidade afro-brasileira. Um dos grandes admiradores do espetáculo é o ministro do STF Flávio Dino.

PICADINHO

O Museu Eva Klabin apresenta, a partir do dia 12, a exposição "Hipertelia – Marés de Mudanças", com curadoria de Camilla Rocha Campos. Avenida Epitácio Pessoa, 2480, Lagoa.



A Biblioteca Nacional lançou o edital do Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores Brasileiros no Exterior 2026. As editoras estrangeiras terão até 13/09 para inscrever projetos.

O curso de História do Centro do Rio, com André Luis Mansur, recebe inscrições. As aulas serão dias 16/9, 30/9, 7/10 e 14/10, às 18h, na Casa 11 Sebo e Livraria. Rua das Laranjeiras, 371.

Colaboração de Isabella Rossino