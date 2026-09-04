Mandado de busca e apreensão contra Ricardo Abrão foi expedido pelo ministro Flávio Dino, do STF - Reprodução Redes Sociais

Mandado de busca e apreensão contra Ricardo Abrão foi expedido pelo ministro Flávio Dino, do STFReprodução Redes Sociais

Publicado 04/09/2026 05:00

A Polícia Federal deflagrou operação para investigar um esquema de compra de votos em Nilópolis, na Baixada Fluminense, relacionado às eleições municipais. A ação atual é uma extensão de investigações iniciadas em outubro de 2024 (período eleitoral), que já haviam resultado em prisões em flagrante e no cumprimento de mandados na Operação Astreia. O deputado federal Ricardo Abrão (PSDB-RJ) é um dos investigados. Ele é sobrinho direto de Aniz Abraão David (o Anísio), patrono da escola de samba Beija-Flor e figura histórica ligada ao jogo do bicho na Baixada. O pai, falecido em 2020, Farid Abrão David (irmão de Anísio), foi prefeito de Nilópolis por três mandatos, além de deputado estadual. A família Abraão David é uma das dinastias políticas e de poder mais tradicionais e influentes do município de Nilópolis. Seguindo a tradição familiar, Ricardo também já presidiu a Beija-Flor de Nilópolis entre 2017 e 2021.

Obras da Casa da Mulher a pleno vapor

Casa da Mulher Brasileira, em São Cristóvão, acolherá vítimas da violência - Diretoria de Obras/ EMOP-RJ

Casa da Mulher Brasileira, em São Cristóvão, acolherá vítimas da violênciaDiretoria de Obras/ EMOP-RJ

A EMOP-RJ está concluindo mais uma etapa da primeira Casa da Mulher Brasileira no Rio, em São Cristóvão, na Zona Norte. Serão oferecidos serviços para atender mulheres em situação de violência, como Delegacia, Defensoria, Ministério Público, Juizado Especializado, atendimento psicossocial e ações para autonomia econômica. No mesmo terreno, em parceria com o Governo Federal, foi iniciada a segunda edificação. O prazo da obra é de 360 dias.

Ceasa Irajá impulsiona agricultura familiar

Depois de sete anos suspensa, a Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária volta à Ceasa Irajá, central de abastecimento do Governo do Estado do Rio na Avenida Brasil. A próxima edição, com alimentos orgânicos, gastronomia regional, plantas ornamentais e artesanato, está confirmada para amanhã.

Doação de órgãos incentivada em escolas e universidades

A deputada Lilian Behring (PCdoB) apresentou proposta na Alerj que propõe a criação do Selo Verde: Instituição de Ensino Amiga da Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. "A ideia é reconhecer as instituições que desenvolvem o trabalho e estimular a doação nos espaços de educação. Informação e diálogo são fundamentais para esclarecer dúvidas e ajudar as famílias a conversarem sobre o desejo de ser doador", afirma.

PICADINHO

Pedro Strozenberg, presidente do Viva Rio, recebeu a Medalha Pedro Ernesto, principal honraria da Câmara Municipal. A iniciativa foi do vereador Salvino Oliveira (PSD).

"Berta – Minha vida por um palco", peça de Miriam Halfim e Marcelo Aquino que celebra o centenário de Berta Loran, estreia hoje, às 19h, no Centro Cultural Justiça Federal, no Centro.



O compositor, cantor e violonista mineiro Hélder Viana estreia novo show no Vinicius Show Bar. Hoje, às 20h. Rua Vinícius de Moraes, 35, Ipanema.



Colaboração de Claudia Villas Boas