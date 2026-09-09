Nome de Ricardo Couto para o STF é visto como alternativa técnica e capaz de reduzir tensões - Divulgação / Governo do Rio

Nome de Ricardo Couto para o STF é visto como alternativa técnica e capaz de reduzir tensõesDivulgação / Governo do Rio

Publicado 09/09/2026 05:00

A ideia de indicar o governador interino, Ricardo Couto, para o Supremo Tribunal Federal tem sido muito bem recebida. Assessores influentes de Lula entendem que a indicação de Couto pode ajudar a estancar a crise que vive o STF após o embate público entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, somado a repercussões envolvendo o Banco Master. Indicar um nome puramente técnico e que não possui relação de proximidade pessoal ou amizade com o presidente seria lido pelo país e pelo Judiciário como um gesto de "sacrifício" e profundo respeito institucional. Isso se contrapõe às escolhas anteriores de Lula, fortemente pautadas pela estrita confiança pessoal (como Cristiano Zanin e Flávio Dino). Para o deputado Carlos Minc, "Couto é uma pessoa muito capaz, equilibrada, progressista, tem fortíssimo apoio da população. Eu mesmo estive com ele três vezes para resolvermos questões importantes e ele ajudou a resolver".

Tarcísio vira referência para Douglas Ruas

Ruas defende modelos paulistas de combate ao crime organizado - Divulgação

Ruas defende modelos paulistas de combate ao crime organizado Divulgação

O candidato do PL ao Governo do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, afirmou que pretende adotar no estado iniciativas inspiradas na gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ruas destacou ações voltadas ao desenvolvimento econômico e combate ao crime organizado. Ele citou Muralha Paulista, que integra câmeras e inteligência artificial, e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).

Risco fiscal desafia retomada econômica

O mercado financeiro mantém expectativa positiva para a economia brasileira em 2026, impulsionada pela perspectiva de queda dos juros. Pesquisa da PwC mostra que 68% dos CEOs do setor esperam aceleração da atividade, embora a confiança no crescimento das próprias receitas tenha recuado. Projeções reunidas pelo Banco Central indicam que a dívida pública bruta pode ultrapassar 100% do PIB em 2034 caso não haja controle de despesas, superávits fiscais consistentes e medidas para reduzir o custo de financiamento da dívida.

TRE teme "risco de infiltração do tráfico"

Está sob análise do TRE-RJ o pedido de impugnação da candidatura de Mariana de Souza (PP) à Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro feito pelo Ministério Público Eleitoral. Segundo o MPE ela seria mulher de um dos chefes do Comando Vermelho e suspeita de envolvimento com o crime organizado.

PICADINHO

Vinte e seis jovens do Favela Hope viveram uma aula prática no Rock in Rio 2026. Convidados pela Ipiranga, registraram shows, atrações e bastidores do festival.



Malu Rodrigues e a Banda do Tremendão homenageiam Erasmo Carlos em show no dia 11 de setembro, às 21h, no Manouche, no Jardim Botânico. Ingressos disponíveis pelo Sympla.



A galeria Z42 Arte, no Cosme Velho, inaugura nesta terça-feira (9) a exposição "Nossa Arte — Novos olhares sobre a pintura brasileira contemporânea". A mostra reúne 20 artistas de diferentes regiões do país e ficará em cartaz até 31 de dezembro.



Colaboração de Isabella Rossino