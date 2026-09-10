TrensRJ registra 370 mil passageiros em um único dia, a maior movimentação do sistema ferroviário - Divulgação

TrensRJ registra 370 mil passageiros em um único dia, a maior movimentação do sistema ferroviárioDivulgação

Publicado 10/09/2026 05:00 | Atualizado 10/09/2026 06:51

No mesmo dia em que o candidato ao Governo do Rio, Eduardo Paes, admitiu que se vencer a eleição poderá rever o acordo firmado para o operação dos trens que estavam sob o comando da extinta Supervia, a nova gestora, TrensRJ, apresentou um número que demonstra que algo mudou para melhor

A empresa transportou, nesta terça-feira (8), 370 mil passageiros, alcançando a maior movimentação diária do sistema ferroviário desde a pandemia de Covid-19. É a maior marca desde o início do atual contrato de permissão iniciado em 30 de maio.

"Esse resultado demonstra o acerto do Governo do Estado na construção de um contrato moderno, que privilegia a recuperação do sistema ferroviário e cria condições para atender cada vez mais passageiros. Alcançar a maior movimentação desde a pandemia reforça a relevância da ferrovia para a mobilidade do Rio de Janeiro e o papel estratégico dos trens no transporte público metropolitano", afirma Rodrigo Vieira, presidente da TrensRJ.

Val Ceasa está inconformado

Val Ceasa teve o registro de candidatura à reeleição negado pelo TRE-RJ - Érica Martin / Arquivo O Dia

Val Ceasa teve o registro de candidatura à reeleição negado pelo TRE-RJÉrica Martin / Arquivo O Dia

Roosevelt Barreto Barcelos, conhecido como Val Ceasa (PRD), está exercendo o seu segundo mandato consecutivo na Alerj. Eleito pela primeira vez em 2018 e reeleito em 2022, teve o registro de candidatura à reeleição indeferido por unanimidade pelo TRE-RJ devido a indícios de ligações com o crime organizado (facção Terceiro Comando Puro). A decisão ainda cabe recurso.

Crise no STF expõe divergências na OAB

A crise no STF envolvendo Alexandre de Moraes e André Mendonça gerou reações divergentes na OAB. Enquanto o Conselho Federal defende apuração rigorosa e imparcial, seccionais como Paraná, Rondônia, Ceará e Santa Catarina pedem o afastamento cautelar de Moraes durante as investigações.

IBS e CBS: decisão pode mudar negócios

Empresas do Simples Nacional terão até 30 de setembro para decidir como recolher IBS e CBS no primeiro semestre de 2027. A escolha entre manter os tributos na guia unificada ou aderir ao regime regular pode impactar preços, margens, fluxo de caixa e competitividade. Especialistas alertam que a decisão deve considerar não apenas a carga tributária, mas também o aproveitamento de créditos fiscais, o perfil dos clientes e a posição da empresa na cadeia produtiva.

PICADINHO

Hoje, às 20h30, Verônica Ferriani e Alfredo Del-Penho se encontram no palco do Dolores Club para um show especial em homenagem a Cartola. Os ingressos estão à venda pela Sympla.



O Bangu Shopping promove, até amanhã, ações gratuitas do Setembro Amarelo. A programação inclui palestras e rodas de conversa sobre saúde mental, a partir das 14h.



A Parceiros da Educação Rio foi escolhida para integrar o Comitê Estratégico Municipal da Política de Alfabetização do Rio. A ONG é a única representante da sociedade civil no grupo.



Colaboração de Isabella Rossino