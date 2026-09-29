Anthony Garotinho (Republicanos) concorre ao cargo de governador do Rio nas Eleições 2026 - Carlos Elias Junior/ Arquivo/ Agência O Dia

Anthony Garotinho (Republicanos) concorre ao cargo de governador do Rio nas Eleições 2026Carlos Elias Junior/ Arquivo/ Agência O Dia

Publicado 29/09/2026 19:19 | Atualizado 29/09/2026 19:23

Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) manteve o indeferimento do registro de candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos) para o cargo de governador do Rio de Janeiro. Em decisão, nesta terça-feira (29), os desembargadores voltaram a rejeitar o recurso apresentado pelo ex-governador fluminense.

Na decisão que sustenta o indeferimento, o colegiado entendeu que Garotinho não atende aos requisitos necessários para ser candidato e considerou também que ele está com os direitos políticos suspensos por oito anos, devido a uma condenação por improbidade administrativa em um processo que investigou desvios de verbas da Saúde, na época em que ele era secretário na gestão de Rosinha Garotinho, mulher dele.

Como parte da condenação, a Justiça determinou a suspensão dos direitos políticos de Garotinho. Isso significa que, enquanto a medida estiver valendo, ele não pode votar nem se candidatar a cargos públicos. A condenação também fere a Lei da Ficha Limpa, que determina a proibição de candidatura para quem "foi condenado à suspensão dos direitos políticos".

Candidato vai recorrer

A defesa de Anthony Garotinho informou que irá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral da decisão proferida nesta terça-feira. "A decisão do TRE-RJ não encerra a discussão judicial sobre o registro da candidatura. Enquanto houver recurso pendente de julgamento, a candidatura permanece sub judice, conforme prevê a legislação eleitoral", diz um trecho da nota.

Leia o pronunciamento na íntegra:

"A defesa de Anthony Garotinho informa que irá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral da decisão proferida nesta terça-feira (29) pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. A decisão do TRE-RJ não encerra a discussão judicial sobre o registro da candidatura. Enquanto houver recurso pendente de julgamento, a candidatura permanece sub judice, conforme prevê a legislação eleitoral.



Anthony Garotinho, portanto, permanece candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e seguirá cumprindo sua agenda e participando do processo eleitoral enquanto a questão é analisada pelas instâncias competentes da Justiça Eleitoral.



A defesa apresentará ao Tribunal Superior Eleitoral os fundamentos jurídicos pelos quais entende que o registro deve ser deferido.



A campanha seguirá respeitando as decisões da Justiça Eleitoral e informará oficialmente qualquer nova decisão relacionada ao processo."