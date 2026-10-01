TV Globo cancela debate desta quinta-feira (1º) - Carlos Elias Junior/ Agência O DIA

TV Globo cancela debate desta quinta-feira (1º)Carlos Elias Junior/ Agência O DIA

Publicado 01/10/2026 20:51 | Atualizado 01/10/2026 21:05

A TV Globo cancelou o debate presidencial que aconteceria nesta quinta-feira (1º), às 21h30, após o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciarem que não participariam do encontro. A decisão da emissora ocorreu horas depois de o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizar a participação de Renan Santos (Missão) no debate.

"A Globo tem longa tradição na organização de debates eleitorais. Nosso propósito é promover a discussão de ideias para o Brasil. Oferecer aos eleitores a oportunidade de comparar projetos. Nosso dever é o de promover a democracia. Mas as sucessivas decisões judiciais tomadas momentos antes da realização do debate causam insegurança jurídica e representam uma interferência indevida na liberdade que os veículos de imprensa tem de organizar os debates eleitorais. Por essa razão, a Globo decidiu cancelar o debate desta noite", diz um trecho do comunicado da emissora.

Entenda as decisões judiciais

A emissora recebeu na noite desta quinta-feira duas intimações judiciais relacionadas à realização do debate. A primeira, assinada pela ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atendeu a um pedido da coligação da candidatura de Lula, do PT.

Na decisão, a ministra diz: "A referida cláusula possui, dada a magnitude das consequências negativas que prevê para o candidato que decide se ausentar, aparente intuito de compelir os candidatos a comparecer ao debate, renunciando à facultatividade de participação assegurada em lei".



A segunda intimação recebida pela Globo é de uma decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e atende a um pedido feito pelo partido Solidariedade sobre a participação no debate de Renan Santos, do Missão.

Ausência de Lula e ida ao Flow

A equipe de Lula informou a TV Globo na tarde de quarta-feira (30) que Lula não irá ao debate. Com a decisão, o atual presidente não participará de nenhum debate durante esse primeiro turno. Lula queixou-se a aliados de que estaria cercado de adversários, enquanto a campanha prefere já fazer o confronto direto entre ele e Flávio.



Edinho Silva, presidente nacional do PT e coordenador da campanha, sinalizou que Lula quer fazer esse enfrentamento. "Se for um modelo de debate onde o presidente Lula faz uma pergunta e fica meia hora esperando para fazer a segunda, evidente que esse confronto de ideias não vai acontecer, esse confronto de projetos não vai acontecer", disse, em entrevista à rádio TMC, na segunda-feira (28).



No mesmo horário que aconteceria o debate, Lula decidiu participar de uma entrevista no Flow Podcast. Esta não será a primeira passagem de Lula pelo Flow Podcast durante uma campanha presidencial. Em outubro de 2022, poucos dias antes do segundo turno daquela eleição, ele participou do programa comandado por Igor 3K.

Pesquisa Datafolha

Lula tem 48% das intenções de voto em uma simulação de segundo turno da eleição presidencial, enquanto o senador Flávio Bolsonaro registra 45%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º).

Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. Em relação ao levantamento de 24 de setembro, Lula oscilou de 47% para 48%, enquanto Flávio manteve 45%. A distância numérica passou de dois para três pontos porcentuais. Brancos, nulos e nenhum somam 6%, e os indecisos representam 1%.





Ausência de Lula

A equipe de Lula informou a TV Globo na tarde de quarta-feira (30) que Lula não irá ao debate. Com a decisão, o atual presidente não participará de nenhum debate durante esse primeiro turno. Lula queixou-se a aliados de que estaria cercado de adversários, enquanto a campanha prefere já fazer o confronto direto entre ele e Flávio.

Edinho Silva, presidente nacional do PT e coordenador da campanha, sinalizou que Lula quer fazer esse enfrentamento. "Se for um modelo de debate onde o presidente Lula faz uma pergunta e fica meia hora esperando para fazer a segunda, evidente que esse confronto de ideias não vai acontecer, esse confronto de projetos não vai acontecer", disse, em entrevista à rádio TMC, na segunda-feira (28).

Pesquisa Datafolha

Lula tem 48% das intenções de voto em uma simulação de segundo turno da eleição presidencial, enquanto o senador Flávio Bolsonaro registra 45%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º).

Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. Em relação ao levantamento de 24 de setembro, Lula oscilou de 47% para 48%, enquanto Flávio manteve 45%. A distância numérica passou de dois para três pontos porcentuais. Brancos, nulos e nenhum somam 6%, e os indecisos representam 1%.