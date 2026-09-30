Lula não participará de nenhum debate durante esse primeiro turno - Reprodução / Desce a Letra Show/ Youtube

Lula não participará de nenhum debate durante esse primeiro turnoReprodução / Desce a Letra Show/ Youtube

Publicado 30/09/2026 17:34 | Atualizado 30/09/2026 19:41

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não irá para o último debate presidencial no primeiro turno, a ser realizado na quinta-feira, 1.º de outubro. A equipe de Lula informou a TV Globo na tarde desta quarta-feira, 30. Até então, estão confirmados os candidatos Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo). Lula dará entrevista ao vivo ao Flow Podcast às 21h30, mesmo horário do debate da Globo.

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Com a decisão, Lula não participará de nenhum debate durante esse primeiro turno. Lula queixou-se a aliados de que estaria cercado de adversários, enquanto a campanha prefere já fazer o confronto direto entre ele e Flávio.



Pelas regras do debate da Globo, o púlpito do presidente ficará vazio, e os debatedores poderão fazer perguntas direcionadas para Lula, ainda que ele não esteja.



Edinho Silva, presidente nacional do PT e coordenador da campanha, sinalizou que Lula quer fazer esse enfrentamento. "Se for um modelo de debate onde o presidente Lula faz uma pergunta e fica meia hora esperando para fazer a segunda, evidente que esse confronto de ideias não vai acontecer, esse confronto de projetos não vai acontecer", disse, em entrevista à rádio TMC, na segunda-feira, 28.



Em comício no domingo, 27, Flávio antecipou o desejo de participar do debate da Globo. "Vamos no debate da Globo. Está confirmado aqui. Ele (Lula) que lute. Eu quero ir para lá para poder debater com ele. Então, estou chamando Lula para o debate. 'Lula, eu quero você no debate da Globo. Vem debater comigo porque eu vou esfregar verdade na sua cara'", disse Flávio em entrevista a jornalistas.



Até então, Flávio não participou de nenhum debate e estabeleceu a presença de Lula como condição para que comparecesse aos programas. Integrantes da equipe do candidato do PL sondavam nos bastidores a possibilidade de o petista comparecer na quinta-feira.



Logo no início da campanha, figuras do entorno do presidente já tinham sinalizado que ele evitaria participar de quase todos os debates - a única exceção em potencial seria na Globo. Quando anunciou que não participaria do debate da Band (o primeiro da campanha) no começo de agosto, Lula queixou das presenças de Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão).



Zema estará no debate da Globo após decisão liminar provisória concedida pelo ministro Kassio Nunes Marques.



O debate da quinta-feira será mediado pelo jornalista César Tralli e terá quatro blocos de perguntas e respostas e considerações finais. A metade desses blocos será para temas específicos - a outra parte será em tema livre. Com a decisão, Lula não participará de nenhum debate durante esse primeiro turno. Lula queixou-se a aliados de que estaria cercado de adversários, enquanto a campanha prefere já fazer o confronto direto entre ele e Flávio.Pelas regras do debate da Globo, o púlpito do presidente ficará vazio, e os debatedores poderão fazer perguntas direcionadas para Lula, ainda que ele não esteja.Edinho Silva, presidente nacional do PT e coordenador da campanha, sinalizou que Lula quer fazer esse enfrentamento. "Se for um modelo de debate onde o presidente Lula faz uma pergunta e fica meia hora esperando para fazer a segunda, evidente que esse confronto de ideias não vai acontecer, esse confronto de projetos não vai acontecer", disse, em entrevista à rádio TMC, na segunda-feira, 28.Em comício no domingo, 27, Flávio antecipou o desejo de participar do debate da Globo. "Vamos no debate da Globo. Está confirmado aqui. Ele (Lula) que lute. Eu quero ir para lá para poder debater com ele. Então, estou chamando Lula para o debate. 'Lula, eu quero você no debate da Globo. Vem debater comigo porque eu vou esfregar verdade na sua cara'", disse Flávio em entrevista a jornalistas.Até então, Flávio não participou de nenhum debate e estabeleceu a presença de Lula como condição para que comparecesse aos programas. Integrantes da equipe do candidato do PL sondavam nos bastidores a possibilidade de o petista comparecer na quinta-feira.Logo no início da campanha, figuras do entorno do presidente já tinham sinalizado que ele evitaria participar de quase todos os debates - a única exceção em potencial seria na Globo. Quando anunciou que não participaria do debate da Band (o primeiro da campanha) no começo de agosto, Lula queixou das presenças de Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão).Zema estará no debate da Globo após decisão liminar provisória concedida pelo ministro Kassio Nunes Marques.O debate da quinta-feira será mediado pelo jornalista César Tralli e terá quatro blocos de perguntas e respostas e considerações finais. A metade desses blocos será para temas específicos - a outra parte será em tema livre.

'Flow Podcast' confirma entrevista

O presidente Lula, participará, na quinta-feira, 1º de outubro, de entrevista no Flow Podcast, no horário do debate promovido pela Globo. A informação foi divulgada pela equipe do Flow nas redes sociais.



A equipe de Lula ainda não se posicionou oficialmente sobre a recusa ao debate da Globo e a ida ao podcast.



A Globo anunciou oficialmente nesta quarta-feira, 30, que a equipe de Lula informou que o presidente não participaria do debate.



Foram convidados, além do petista, os candidatos Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (União Brasil) e Augusto Cury (Avante). O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, mandou a emissora convidar também o candidato Romeu Zema (Novo).



Com a confirmação da ausência de Lula no debate da Globo, o presidente terminará o ciclo do primeiro turno da campanha sem ter participado de nenhum debate com seus adversários.



No debate promovido pela Band, Lula preferiu dar uma entrevista sozinho à Record. Também rejeitou outro debate promovido por um extenso pool de veículos - que acabou cancelado, dadas as ausências.