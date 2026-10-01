Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República pelo PL - Reprodução / SantoFlow Podcast

Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República pelo PLReprodução / SantoFlow Podcast

Publicado 01/10/2026 20:04 | Atualizado 01/10/2026 20:21

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) anunciou, em suas redes sociais, na noite desta quinta-feira (1º), que não participará do debate da TV Globo, marcado para esta noite.





"Acabo de tomar a decisão de não ir ao debate da Globo em função da censura imposta ao evento pelo TSE. A imprensa tem que ser livre e as eleições limpas. Em breve mais detalhes", escreveu Flávio.

O senador classificou como "censura" a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da ministra Estela Aranha, que proibiu a emissora de exibir o púlpito reservado ao presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que havia anunciado que não participaria do debate . A decisão também restringiu a possibilidade dos candidatos presentes direcionarem perguntas a Lula."Acabo de tomar a decisão de não ir ao debate da Globo em função da censura imposta ao evento pelo TSE. A imprensa tem que ser livre e as eleições limpas. Em breve mais detalhes", escreveu Flávio.

Na decisão, a ministra diz: "A referida cláusula possui, dada a magnitude das consequências negativas que prevê para o candidato que decide se ausentar, aparente intuito de compelir os candidatos a comparecer ao debate, renunciando à facultatividade de participação assegurada em lei".



Ainda na noite de quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes determinou que o candidato a presidente pelo Missão, Renan Santos, participe do debate dos presidenciáveis da TV Globo. Portanto, participam do debate: Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo).

Ausência de Lula

A equipe de Lula informou a TV Globo na tarde de quarta-feira (30) que Lula não irá ao debate. Com a decisão, o atual presidente não participará de nenhum debate durante esse primeiro turno. Lula queixou-se a aliados de que estaria cercado de adversários, enquanto a campanha prefere já fazer o confronto direto entre ele e Flávio.

Edinho Silva, presidente nacional do PT e coordenador da campanha, sinalizou que Lula quer fazer esse enfrentamento. "Se for um modelo de debate onde o presidente Lula faz uma pergunta e fica meia hora esperando para fazer a segunda, evidente que esse confronto de ideias não vai acontecer, esse confronto de projetos não vai acontecer", disse, em entrevista à rádio TMC, na segunda-feira (28).

Pesquisa Datafolha

Lula tem 48% das intenções de voto em uma simulação de segundo turno da eleição presidencial, enquanto o senador Flávio Bolsonaro registra 45%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º).

Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. Em relação ao levantamento de 24 de setembro, Lula oscilou de 47% para 48%, enquanto Flávio manteve 45%. A distância numérica passou de dois para três pontos porcentuais. Brancos, nulos e nenhum somam 6%, e os indecisos representam 1%.