Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) disputam o cargo para governador do Rio - Arquivo/Agência O Dia

Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) disputam o cargo para governador do RioArquivo/Agência O Dia

Publicado 01/10/2026 17:56

A três dias das Eleições 2026, o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) tem 47% das intenções de voto ao governo fluminense, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º). Seu principal adversário na disputa, o presidente da Alerj, Douglas Ruas (PL), tem 35% dos votos válidos. A diferença entre os dois caiu para 12 pontos percentuais no levantamento mais recente.



O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) aparece em terceiro, com 8% das intenções de votos válidos. Sua candidatura, no entanto, segue sub judice após o indeferimento por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ). A defesa do candidato entrou com um novo recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em seguida, aparece o vereador Willian Siri (PSOL), com 3% das intenções de votos válidos, seguido de Cyro Garcia (PSTU) e Juliete Pantoja (UP), ambos com 2%. André Marinho (Novo), o Coronel Busnello (Missão) e Luan Monteiro (PCO) têm 1%, cada um.

A pesquisa do Datafolha, registrada no TSE sob o número RJ-02070/2026, ouviu 1.204 eleitores de segunda-feira (28) a esta quinta-feira. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.