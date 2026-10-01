Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) disputam o cargo para governador do RioArquivo/Agência O Dia
Datafolha: Paes lidera com 47% das intenções de votos; Ruas tem 35%
A pesquisa ouviu 1.204 eleitores de segunda-feira (28) a esta quinta-feira (1º). Confira a porcentagem dos demais candidatos
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