Lula e Flávio Bolsonaro, os principais candidatos a eleição presidencial - Reprodução

Lula e Flávio Bolsonaro, os principais candidatos a eleição presidencialReprodução

Publicado 01/10/2026 19:50 | Atualizado 01/10/2026 19:55

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 48% das intenções de voto em uma simulação de segundo turno da eleição presidencial , enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 45%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º.

Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Em relação ao levantamento de 24 de setembro, Lula oscilou de 47% para 48%, enquanto Flávio manteve 45%. A distância numérica passou de dois para três pontos porcentuais. Brancos, nulos e nenhum somam 6%, e os indecisos representam 1%.

Contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), Lula tem 48%, ante 46% na rodada anterior. Caiado passou de 44% para 42%. Brancos, nulos e nenhum mantiveram 9%, e os indecisos permaneceram em 1%.

Na simulação contra o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), Lula passou de 48% para 49%, enquanto Zema oscilou de 39% para 40%. Brancos, nulos e nenhum passaram de 11% para 9%, e os indecisos, de 1% para 2%.

Diante do presidente do Missão, Renan Santos, Lula manteve 48%, enquanto o adversário permaneceu com 39%. Brancos, nulos e nenhum passaram de 12% para 10%, e os indecisos mantiveram 2%.

Contra o escritor Augusto Cury (Avante), Lula oscilou de 46% para 47%, enquanto Cury passou de 43% para 42%. Brancos, nulos e nenhum permaneceram em 9%, e os indecisos passaram de 1% para 2%

O levantamento ouviu 2.506 pessoas de 16 anos ou mais entre 29 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08039/2026.