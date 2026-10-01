Lula e Flávio Bolsonaro, os principais candidatos a eleição presidencialReprodução
Datafolha: Lula tem 48% e Flávio soma 45% no 2º turno
Petista mantém liderança a três dias da votação, em pesquisa divulgada nesta quinta; vantagem aparece dentro da margem de erro
Datafolha: Lula tem 48% e Flávio soma 45% no 2º turno
Petista mantém liderança a três dias da votação, em pesquisa divulgada nesta quinta; vantagem aparece dentro da margem de erro
Datafolha: Benedita tem 19% para Senado no RJ; Jordy e Portinho, 13%
A pesquisa ouviu 1.204 eleitores de segunda-feira (28) a esta quinta-feira (1º)
Datafolha: Paes lidera com 47% das intenções de votos; Ruas tem 35%
A pesquisa ouviu 1.204 eleitores de segunda-feira (28) a esta quinta-feira (1º). Confira a porcentagem dos demais candidatos
Veja onde acompanhar a apuração das eleições 2026
Aplicativo Resultados e Portal do TSE permitem ver, em tempo real, a totalização dos votos a partir das 17h
TRE-RJ vai receber denúncias de infrações eleitorais pelo SISP Cidadão
SISP Cidadão permite enviar relatos, fotos, vídeos, links e localização de possíveis irregularidades
TRE-RJ manda deputado Alexandre Knoploch entregar armas à PF
Medida foi tomada após parlamentar ameaçar sacar pistola para militantes do PSOL; deputado estadual terá porte suspenso até 5 de outubro
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