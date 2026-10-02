Flávio Bolsonaro pediu aos eleitores 'voto inteligente' para vencer Lula - Jacob Silva/Divulgação

Flávio Bolsonaro pediu aos eleitores 'voto inteligente' para vencer Lula Jacob Silva/Divulgação

Publicado 02/10/2026 18:30





Na reta final, faltando dois dias antes do primeiro turno das eleições, os candidatos à Presidência da República cumpriram compromissos de campanha em diferentes cidades do país nesta sexta-feira (2). A agenda incluiu atos públicos, caminhadas, entrevistas, encontros com apoiadores e atividades de rua.

As agendas aconteceram no dia seguinte ao cancelamento do que seria o último debate com os presidenciáveis, promovido pela TV Globo.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato a reeleição, participou, ao meio-dia, de um ato na região da Candelária, no Centro, ao lado de políticos aliados de sua chapa como os candidatos ao senado Benedita da Silva e Pedro Paulo e o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. À tarde, o candidato seguiu para Belo Horizonte, onde participou de uma caminhada na Praça da Liberdade, ao lado do candidato ao governo de Minas, Patrus Ananias, em mais uma atividade de campanha.



Flávio Bolsonaro (PL) esteve em Montes Claros, em Minas Gerais. Às 18h, participa do "Bloquinho do Nikolas Ferreira", com concentração na Avenida Deputado Esteves Rodrigues, no bairro Melo, e deslocamento até o comitê de campanha.



O candidato Ronaldo Caiado (PSD), cumpriu uma série de compromissos em Goiás, onde foi governador. Pela manhã, participou de uma caminhada na Região da 44, em Goiânia. À tarde, esteve em uma caminhada na Avenida Igualdade, em Aparecida de Goiânia. O candidato também participou de um bandeiraço na Avenida Anhanguera, em Goiânia.



Romeu Zema (Novo) não havia divulgado agenda pública para o dia. Renan Santos (Missão), por sua vez, participou de um encontro com apoiadores em Volta Redonda, no Sul Fluminense.



O candidato Augusto Cury (Avante) esteve em Brasília. Ao meio-dia, concedeu entrevista na Praça dos Três Poderes.



Wilson Grassi (Democrata) participou de uma entrevista para o canal Sputnik Brasil. Já Hertz Dias (PSTU) realiza uma caminhada pelo Centro de São Paulo, com concentração na região da estação Anhangabaú, a partir das 17h.



Edmilson Costa (PCB) cumpre compromissos no interior de Goiás. Durante a tarde, participou de uma entrevista em uma rádio da Cidade de Goiás e, no início da noite, participa de uma transmissão pelo YouTube.



Samara Martins (UP) participa de um comício em Recife, seguido de caminhada. A atividade teve início às 16h30, no Pátio da Igreja do Carmo.



Rui Costa Pimenta (PCO) participa de um jantar de encerramento da campanha em São Paulo. Já Clariana Barão (DC) não divulgou compromisso público para a data.



As agendas reuniram atividades dos candidatos em diferentes regiões do país nos últimos dias antes da votação do primeiro turno, no próximo domingo, dia 4.