Fim de semana do carioca será de chuva e tempo instávelReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Nesta sexta-feira (2), o tempo permaneceu chuvoso e com temperaturas amenas devido ao transporte de umidade do oceano em conjunto com a atuação de áreas de instabilidade. As temperaturas também entraram em declínio, com mínima de 18°C e máxima de 25°C.
O tempo do sábado (3) continuará sendo influenciado pelo transporte de umidade e as áreas de instabilidade. A previsão é de céu encoberto e chuva fraca a moderada a qualquer momento. A temperatura se estabiliza, mas ainda permanece amena, com máxima de 24°C e mínima de 17°C.
No domingo (4), dia das Eleições Gerais de 2026, a aproximação e passagem de uma nova frente fria pelo oceano influenciará o tempo na cidade do Rio. Embora a temperatura entre em elevação, com máxima de 29°C e mínima de 19°C, ainda há previsão de chuva para o município, principalmente a partir do fim da tarde. Os ventos estarão moderados, podendo ser pontualmente fortes.
A semana do carioca também começa com céu nublado e chuva. Na segunda (5) e na terça-feira (6), a atuação de áreas de instabilidade em conjunto com a atuação de uma região de baixa pressão continuam causando chuva moderada a qualquer momento, podendo ocorrer pancadas de forma rápida e isolada. As temperaturas se mantêm estáveis, com máxima de 31°C na segunda e 29°C na terça, e mínima de 22°C e 21°C, respectivamente.
Recomendações
Em casa: feche portas, janelas, cortinas e persianas para evitar acidentes em caso de quebra de vidros, não deixe objetos soltos no quintal, feche o registro de gás da casa.
Na rua: fique longe de árvores, coberturas metálicas, fiação, outdoors e andaimes. Evite também o mar durante os períodos de vento forte e esportes ao ar livre.
Com as pistas molhadas, a recomendação aos motoristas é redobrar a atenção, dirigir em velocidade reduzida, manter os faróis acesos e evitar áreas alagadas. Não force a travessia em locais com acúmulo de água, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e acompanhe as orientações dos canais oficiais do COR.
Eleições
O voto é obrigatório a partir dos 18 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.
No dia da votação, é necessário apresentar um documento oficial com foto – como identidade, passaporte, carteira de trabalho e e-Título com foto.
O celular é estritamente proibido na cabine e deve ser deixado em local indicado pelos mesários. A tradicional colinha, no entanto, é permitida e incentivada pelo TSE, desde que não esteja em nenhum dispositivo eletrônico.
O local de votação pode ser consultado pelos canais disponibilizados pela Justiça Eleitoral. A informação pode ser acessada pelo aplicativo e-Título, pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou presencialmente.
A consulta permite verificar o endereço da seção eleitoral e a zona de votação. O Tribunal recomenda que a cidadã e o cidadão confiram o local com antecedência para evitar dúvidas no dia da eleição.
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