Fim de semana do carioca será de chuva e tempo instávelReginaldo Pimenta / Agência O Dia

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Manuella Viegas
Título de eleitor, documento com foto, colinha e guarda-chuva! Estes serão os objetos essenciais para quem for votar no próximo domingo (4), já que a previsão é de tempo instável, segundo o Sistema Alerta Rio. Antes disso, no sábado (3), os cariocas ainda enfrentarão um dia parecido com esta sexta-feira (2): de chuva e temperaturas amenas.

Nesta sexta-feira (2), o tempo permaneceu chuvoso e com temperaturas amenas devido ao transporte de umidade do oceano em conjunto com a atuação de áreas de instabilidade. As temperaturas também entraram em declínio, com mínima de 18°C e máxima de 25°C.

O tempo do sábado (3) continuará sendo influenciado pelo transporte de umidade e as áreas de instabilidade. A previsão é de céu encoberto e chuva fraca a moderada a qualquer momento. A temperatura se estabiliza, mas ainda permanece amena, com máxima de 24°C e mínima de 17°C.

No domingo (4), dia das Eleições Gerais de 2026, a aproximação e passagem de uma nova frente fria pelo oceano influenciará o tempo na cidade do Rio. Embora a temperatura entre em elevação, com máxima de 29°C e mínima de 19°C, ainda há previsão de chuva para o município, principalmente a partir do fim da tarde. Os ventos estarão moderados, podendo ser pontualmente fortes.

A semana do carioca também começa com céu nublado e chuva. Na segunda (5) e na terça-feira (6), a atuação de áreas de instabilidade em conjunto com a atuação de uma região de baixa pressão continuam causando chuva moderada a qualquer momento, podendo ocorrer pancadas de forma rápida e isolada. As temperaturas se mantêm estáveis, com máxima de 31°C na segunda e 29°C na terça, e mínima de 22°C e 21°C, respectivamente.

Recomendações

Em caso de ventos e chuvas fortes, o Centro de Operações Rio (COR) orienta:

Em casa: feche portas, janelas, cortinas e persianas para evitar acidentes em caso de quebra de vidros, não deixe objetos soltos no quintal, feche o registro de gás da casa.

Na rua: fique longe de árvores, coberturas metálicas, fiação, outdoors e andaimes. Evite também o mar durante os períodos de vento forte e esportes ao ar livre.

Com as pistas molhadas, a recomendação aos motoristas é redobrar a atenção, dirigir em velocidade reduzida, manter os faróis acesos e evitar áreas alagadas. Não force a travessia em locais com acúmulo de água, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e acompanhe as orientações dos canais oficiais do COR.

Eleições

Neste domingo, os brasileiros vão às urnas para o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. Neste ano, os eleitores vão votar para os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador (primeira e segunda vaga), governador e presidente da República. A votação acontece das 8h às 17h, no horário de Brasília. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.

O voto é obrigatório a partir dos 18 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.

No dia da votação, é necessário apresentar um documento oficial com foto – como identidade, passaporte, carteira de trabalho e e-Título com foto.

O celular é estritamente proibido na cabine e deve ser deixado em local indicado pelos mesários. A tradicional colinha, no entanto, é permitida e incentivada pelo TSE, desde que não esteja em nenhum dispositivo eletrônico.

O local de votação pode ser consultado pelos canais disponibilizados pela Justiça Eleitoral. A informação pode ser acessada pelo aplicativo e-Título, pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou presencialmente.

A consulta permite verificar o endereço da seção eleitoral e a zona de votação. O Tribunal recomenda que a cidadã e o cidadão confiram o local com antecedência para evitar dúvidas no dia da eleição.